Γκοφ για Σάκκαρη: "Είναι μια από τις παίκτριες που θαυμάζω, είναι απίθανη" (vids)

«Συγχαρητήρια στη Μαρία. Όλα όσα είπε για μένα μπορώ να τα ανταποδώσω για εκείνη. Είναι απίθανη μαχήτρια, είναι μια από τις παίκτριες που θαυμάζω περισσότερο στο tour. Θυμάμαι όταν πρωτοήρθα στο tour, ήταν ένας από τους πιο ευγενικούς ανθρώπους και η συζήτηση που κάναμε το έκανε λιγότερο τρομακτικό. Σε ευχαριστώ που είσαι ο άνθρωπος που είσαι! Όλα όσα τη βλέπετε να είναι στη σειρά του Netflix και στις συνεντεύξεις, είναι 10 φορές περισσότερο από κοντά, είναι απίθανη!» είπε η 19χρονη Αμερικανίδα.

Τα συναισθήματα μεταξύ των δυο παικτριών είναι αμοιβαία και νωρίτερα η Σάκκαρη είχε πει για την Gauff: «Σου αξίζουν όλα όσα πετυχαίνεις. Είσαι εκπληκτικός άνθρωπος, έχεις μια σπουδαία οικογένεια και ομάδα πίσω σου. Ακόμα είσαι κορίτσι, έχεις πολύ μέλλον και πολλές επιτυχίες μπροστά σου. Είσαι σπουδαίο πρότυπο για όλους και πολύ καλή με όλους πίσω από τις κάμερες. Συγχαρητήρια, σου εύχομαι τα καλύτερα!»

Coco Gauff to Maria Sakkari:



“All the words she said about me is really all I could say about her. She’s 1 of the players I look up to on tour to be honest. I remember first coming on tour & she was 1 of the nicest people. Thank you for being the person you are” 🥹 pic.twitter.com/h1ElWv2tmj