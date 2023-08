Η απονομή και τα λόγια του Τσιτσιπά για τον πατέρα του (vid)

"Ευχαριστώ όλη την ομάδα μου, περάσαμε από δύσκολες και καλές στιγμές. Και φυσικά δεν αφήνω εκτός τον πατέρα μου που είναι μέλος της ομάδας, παρόλο που δεν βρίσκεται εδώ σήμερα. Τον σκέφτομαι κάθε μέρα και αυτός ο τίτλος κερδήθηκε και μαζί του", είπε ο Τσιτσιπάς προς το box του, στο λόγο του νικητή.

Νωρίτερα, ο Στεφ συνεχάρη τον αντίπαλό του, Alex De Minaur, μιλώντας με πολύ όμορφα λόγια για εκείνον: "Είναι προνόμιο να μοιράζομαι αυτό το court με τον Alex, με τον οποίο παίζουμε από μικρά παιδιά. Έχουμε κάνει και οι δυο μεγάλη διαδρομή για να βρεθούμε εδώ. Δεν αξίζει συγχαρητήρια μόνο για το τένις του, αλλά και για τη σκληρή δουλειά και την προσωπικότητα που δείχνει στο court, εμπνέεις πολλούς ανθρώπους."

Ο Τσιτσιπάς ευχαρίστηκε ακόμα τον κόσμο του Μεξικού και όλους όσοι δούλεψαν για το τουρνουά.

Νωρίτερα το λόγο είχε ο De Minaur, που επίσης συνεχάρη τον Τσιτσιπά: "Ήταν μια εκπληκτική εβδομάδα για σένα και για την ομάδα σου, το άξιζες."

Trophy ceremony 🏆 with Stef as winner 🥇 of Los Cabos!🤩😍😀💪👍👏💃🕺(1/2) pic.twitter.com/GVBzQ683f3