Μαρία από ατσάλι... σε τελικό και πάλι! (vids)

Παρότι είδε το ματς να παίρνει... ανέλπιστη τροπή στο δεύτερο σετ, η Μαρία έμεινε ψύχραιμη και κατάφερε να λυγίσει την 29χρονη Αμερικανίδα (Νο.4) με 6-3, 4-6, 6-2 σε 2 ώρες και 3 λεπτά, για να κλείσει θέση στον όγδοο τελικό της καριέρας της (1-6).

Η αντίπαλός της θα προκύψει από τον αγώνα ανάμεσα στην Κόκο Γκοφ και την Λιουντμίλα Σαμσόνοβα.

Η Μαρία μετρούσε πέντε χαμένους ημιτελικούς τη φετινή σεζόν και σίγουρα θα ήταν μεγάλο πλήγμα αν έχανε και τον έκτο από την Πεγκούλα, καθώς βρέθηκε να προηγείται με 6-3, 4-1 (30-0) και είδε την αντίπαλό της να στέλνει το ματς σε τρίτο σετ!

Παρόλο που το μομέντουμ είχε περάσει στην πλευρά της Νο.4 τενίστριας στον κόσμο, η Μαρία βρήκε την αυτοκυριαρχία της, αλλά και το παιχνίδι που της είχε δώσει το αρχικό προβάδισμα και κατάφερε να κλείσει τον αγώνα με επιβλητικό τρόπο.

Το θέμα τώρα είναι να πάει και ένα βήμα παραπέρα και να σηκώσει τον δεύτερο και μεγαλύτερο τίτλο της, τέσσερα χρόνια μετά τον θρίαμβο στο Ραμπάτ. Αν τα καταφέρει, ενδεχομένως να αλλάξει τελείως η ψυχολογία της και να βρεθεί σε θέση να διεκδικεί μεγάλους τίτλους από εδώ και πέρα. Γιατί, κακά τα ψέματα, το μεγαλύτερο πρόβλημα της Μαρίας δεν είναι αγωνιστικό, αλλά είναι πνευματική διαχείριση των μεγάλων στιγμών...

Η 28χρονη τενίστρια ήταν φανταστική για 1,5 σετ και είχε κάνει την Πεγκούλα να φαίνεται απλά... μικρή και ανήμπορη να αντιδράσει. Σέρβιρε εξαιρετικά, ήταν άκρως επιθετική και γενικώς... έκανε ό,τι ήθελε στο γήπεδο.

Όταν, λοιπόν, προηγήθηκε με 4-1 στο δεύτερο σετ, μετά την επίδειξη δύναμης στο πρώτο, όλα έδειχναν ότι το ματς είχε τελειώσει. Η Πεγκούλα, ωστόσο, έκανε μεγάλη αντεπίθεση, εκμεταλλεύτηκε την απίστευτη πτώση στην απόδοση της Μαρίας και με πέντε γκέιμ στη σειρά έστειλε το ματς σε τρίτο σετ.

Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε η αίσθηση ότι η Αμερικανίδα είχε πλέον το πάνω χέρι, όμως η Μαρία μπήκε δυνατά στο court και είχε τέσσερις ευκαιρίες για μπρέικ στο δεύτερο γκέιμ. Αφού πρώτα έσβησε και ένα μπρέικ πόιντ της Πεγκούλα στο επόμενο γκέιμ, έγινε ξανά η Μαρία που θαυμάσαμε στο πρώτο μέρος του αγώνα και πήρε το καθοριστικό προβάδισμα με το μπρέικ στο έκτο γκέιμ (4-2).

Η Πεγκούλα βρέθηκε να σερβίρει υπό πίεση στο 5-2 και η Μαρία τη στρίμωξε όσο έπρεπε και κατάφερε να κλείσει τον αγώνα χωρίς άλλα... μπλεξίματα!

Το ρεκόρ της σε ημιτελικούς είναι πλέον 8-22 και ήρθε η ώρα να βελτιώσει και την επίδοσή της σε ματς τίτλου... Είναι σταθερά στο Top 10 τα τελευταία χρόνια, όμως η έλλειψη τροπαίων είναι κάτι που, χωρίς αμφιβολία, τη βαραίνει αφάνταστα...

Θυμίζουμε ότι σε τελικό αγωνίζεται αύριο και ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που θα μονομαχήσει στις 6 το πρωί με τον Άλεξ Ντε Μινόρ για τον τίτλο στο Λος Κάμπος.

Nerves of steel ⚡️ @mariasakkari prevails over Pegula, 6-3, 4-6, 6-2 to make the Washington, DC final! #MubadalaCitiDcOpen pic.twitter.com/235uRWzPR9

The DC crowd on their feet 🗣️@JPegula wins 5 of the last 6 games to level the match at a set a piece!#MubadalaCitiDCOpen pic.twitter.com/rtTnddtzmb