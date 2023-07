«Πάγωσαν» όλοι: Κατέρρευσε στο κορτ ο Γιμπίνγκ Γου! (vid)

Τα αίτια της αδιαθεσίας και τελικά της λιποθυμίας του Γου είναι προς το παρόν άγνωστα, ωστόσο σίγουρα δεν βοήθησε η ζέστη και η υψηλή υγρασία στην Ουάσινγκτον, με τον Κινέζο να «σβήνει» ενώ είχε το προβάδισμα με 4-1 στο 1ο σετ της αναμέτρησής του με τον Γουατανούκι.

Άμεσα κατέβηκε από την καρέκλα του ο διαιτητής και ήρθε και ο γιατρός του τουρνουά για να τον βοηθήσει, αλλά η εγκατάλειψη ήταν μονόδρομος για τον Κινέζο τενίστα.

Έτσι, ο Γουατανούκι πήρε με αυτόν τον απρόσμενο και σίγουρα μη επιθυμητό ούτε από τον ίδιο τρόπο την πρόκριση για τον 2ο γύρο του Citi Open, όπου θα αντιμετωπίσει το Νο.3 του ταμπλό, Φέλιξ Οζιέ-Αλιασίμ.

Δείτε παρακάτω τα video:

Unfortunately Wu Yibing has been forced to retire, sending Yosuke Watanuki through, 1-4 RET. Get well soon, Yibing 🙏 #MubadalaCitiDCOpen pic.twitter.com/VzTivYXkRk

