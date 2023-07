Τα δάκρυα του Βαβρίνκα (vid)

Ταλαιπωρημένος από τραυματισμούς τα τελευταία χρόνια, ο Σταν βγήκε εκτός Top 300, όμως συνεχίζει να παλεύει στα 38 του χρόνια. Με την πορεία του στην Κροατία, μάλιστα, ο κάτοχος τριών Grand Slam τίτλων επέστρεψε σήμερα στο Top 50 για πρώτη φορά μετά από δύο χρόνια!

Έπαιξε χθες στον πρώτο του τελικό μετά από τέσσερα χρόνια και διεκδίκησε τον πρώτο του τίτλο μετά από έξι, αλλά παραδόθηκε στον Άλεξ Πόπιριν στα τρία σετ (6-7, 6-3, 6-4) έπειτα από σκληρή μάχη 2 ωρών και 36 λεπτών.

Στην τελετή απονομής δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του και είπε: «Ξέρω πως είναι ηλίθιο να κλαίω, αλλά αγαπώ τόσο πολύ αυτό το άθλημα... Το κάνετε πολύ ξεχωριστό, ήταν μια εκπληκτική εβδομάδα, πραγματικά ελπίζω να επιστρέψω. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξη όλη την εβδομάδα, σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ και ελπίζω πως θα σας δω του χρόνου».

Σίγουρα ήταν η πιο όμορφη στιγμή της διοργάνωσης...

"I love this sport so much"



Tennis loves you more, @stanwawrinka ❤️ pic.twitter.com/whhW076dJD