Tίτλος στο... σπίτι για τη Σβιόντεκ (vids)

Χωρίς αντίπαλο στην πατρίδα της η 22χρονη τενίστρια, ισοπέδωσε με 6-0, 6-1 τη Γερμανίδα Λόρα Σίγκεμουντ (Νο.153) στον τελικό του Warsaw Open σε μόλις 68 λεπτά και έχει πανηγυρίσει φέτος την κατάκτηση τεσσάρων τροπαίων (Ντόχα, Στουτγκάρδη, Roland Garros, Βαρσοβία)

Νωρίτερα, ολοκλήρωσε τη... δουλειά που ξεκίνησε χθες κόντρα στη Γιανίνα Βικμάγερ, επικρατώντας με 6-1, 7-6(6), για να πάρει το εισιτήριο για το ματς τίτλου. Ο ημιτελικός είχε διακοπεί στο 6-1, 5-5 λόγω σκότους, λίγες ώρες μετά τη νίκη της επί της Λίντα Νόσκοβα στα προημιτελικά!

«Δεν είναι εύκολο να παίζεις στη Βαρσοβία, αλλά είμαι χαρούμενη που κάναμε ό,τι μπορούσαμε σήμερα, μετά από μια κουραστική χθεσινή μέρα», είπε στην τελετή απονομής η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο, που δεν έχασε ούτε σετ στη διοργάνωση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με την πορεία της στην Πολωνία η Σίγκεμουντ αναμένεται να ανεβεί αύριο (31/7) πάνω από 40 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη!

Home is where the HEART is ❤️



World No.1 @iga_swiatek secures her fourth title of the season and her first on home soil! #BNPParibasWarsawOpen pic.twitter.com/TziSIkrh79