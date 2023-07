Μαζί στο Μεξικό Τσιτσιπάς-Φιλιππούσης (vid)

Ο 46χρονος Αυστραλός πρωταγωνιστεί σε βίντεο που ανέβασε ο Στεφ στο Instagram και μάλλον η παρουσία του ανάμεσα σε μέλη της ομάδας του 25χρονου τενίστα δεν είναι… φιλική.



Θυμίζουμε ότι ο άλλοτε Νο.8 τενίστας στον κόσμο ανακοίνωσε τον περασμένο Μάιο τη λήξη της συνεργασίας τους και ο Στεφ εξήγησε λίγες μέρες μετά ότι απλά ήθελε να ακούει μια φωνή στο box του.



Ο Φιλιππούσης, λοιπόν, γύρισε σελίδα και ξεκίνησε να δουλεύει με τη Μαρία Σάκκαρη, την οποία βοήθησε στη σεζόν στο χορτάρι και υπήρχε διάθεση από τις δύο πλευρές για συνέχιση της «σύμπραξης».



Μένει να δούμε τι θα πει ο Τσιτσιπάς και αν άλλαξε γνώμη σχετικά με τις φωνές στην ομάδα του…



Αυτή τη στιγμή, πάντως, ετοιμάζεται να ξεκινήσει την προσπάθειά του στα σκληρά courts της Αμερικής και ο πρώτος του σταθμός είναι το Λος Κάμπος (ATP 250), που ξεκινάει τη Δευτέρα (31/7).

So, did they meet by chance or are they working together again? 🤔 pic.twitter.com/tH5oJ7ljUd