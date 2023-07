Συγκεκριμένα, οι δύο νεαροί έθεσαν στον 37χρονο Ισπανό το... γνωστό δίλημμα: «Μέσι ή Ρονάλντο;».

«O Mέσι είναι καλύτερος, αλλά είμαι οπαδός της Ρεάλ Μαδρίτης», απάντησε ο κάτοχος 22 Grand Slam τίτλων.

Δείτε το βίντεο...

Rafa ended the football GOAT debate by answering to fans during his time in Greece 🇬🇷😎



"Messi is better but I’m a Madrid fan"



Hala Madrid y nada mas para Rafa 🤍🖤



🎥: Dimitris Sklavenitis via TikTok pic.twitter.com/x7QtX8obBf