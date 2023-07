Δήλωσε μετανιωμένη για τη συμπεριφορά της η Τοτ (vid)

«Δεν περίμενα πως ο πρώτος μου αγώνας WTA θα προκαλούσε τέτοια καταιγίδα», είπε σε δηλώσεις της on camera η 20χρονη Ουγγαρέζα. «Είμαι πολύ μετανιωμένη γι' αυτό που συνέβη. Σέβομαι τη Σουάι Ζανγκ ως παίκτρια και ως άνθρωπο. Δεν ήταν ποτέ πρόθεσή μου να δείξω ασέβεια, να αναστατώσω ή να προκαλέσω πόνο σε κάποιον. Συνειδητοποιώ πως δεν θα έπρεπε να πανηγυρίσω μ' αυτόν τον τρόπο και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Με συνεπήραν τα συναισθήματα και η ένταση του αγώνα εκείνη τη στιγμή. Είμαι συγκεντρωμένη στο τένις και δεν ήθελα να κερδίσω με αυτόν τον τρόπο. Ελπίζω στο μέλλον να έχω τη δυνατότητα να μιλήσω με τη Ζανγκ και να της πω πόσο άσχημα νιώθω που το ματς τελείωσε έτσι».

Θυμίζουμε ότι η Ζανγκ έχασε άδικα έναν πόντο στο ματς με την Τοτ και ακολούθησαν οι έντονες διαμαρτυρίες της, αλλά και οι αποδοκιμασίες του κοινού. Λίγα λεπτά μετά, η πολύπειρη Κινέζα εγκατέλειψε τον αγώνα με κρίση πανικού και η Τοτ πήρε με αυτόν τον τρόπο την πρώτη νίκη της στο tour, την οποία πανηγύρισε έντονα και προκάλεσε τις αντιδράσεις στα social media. Νωρίτερα είχε σβήσει και το σημάδι της μπάλας με το πόδι της...

Amarissa Toth has shared a video in which she apologizes for what happened with Shuai Zhang a couple of days ago, saying that she shouldn't have behaved in that way, and that she respects Shuai as a person and athlete.pic.twitter.com/TktSTPEko2