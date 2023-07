Είδε εκεί τον γιο του, που παρακολούθησε σχεδόν ολόκληρο τον αγώνα, και... έσπασε.

«Είναι ωραίο που βλέπω ακόμα εκεί τον γιο μου να χαμογελάει», ανέφερε ο 36χρονος Σέρβος και ακολούθησε μια μικρή παύση πριν πει συγκινημένος: «Σε αγαπώ, σε ευχαριστώ που με υποστηρίζεις και θα σου δώσω μια μεγάλη αγκαλιά».

Φυσικά, καταχειροκροτήθηκε...

I’m not crying… you’re crying.



A truly human moment here with Djokovic.#Wimbledon pic.twitter.com/MphTOIk608