Yπόκλιση στον βασιλιά Κάρλος της Αγγλίας! (vids)

Μόλις στα 20 του χρόνια, ο Καρλίτος όρθωσε ανάστημα κόντρα στον... μόνιμο πρωταθλητή και πήρε σπουδαία νίκη με 1-6, 7-6(6), 6-1, 3-6, 6-4, μετά από δραματικό αγώνα 4 ωρών και 42 λεπτών! Έκοψε, έτσι, τον δρόμο του 36χρονου Σέρβου προς τον 24ο major τίτλο του, αλλά και προς το ιστορικό Calendar Slam, κρατώντας παράλληλα το Νο.1 του κόσμου.

Εκτός των άλλων, είναι και ο πρώτος τενίστας μετά το 2002 που κατακτάει τον τίτλο και δεν λέγεται Φέντερερ, Τζόκοβιτς, Ναδάλ ή Μάρεϊ!

Ήταν μια θαρραλέα εμφάνιση από τον νεαρό τενίστα, αλλά ο Τζόκοβιτς σίγουρα θα κοιτάξει πίσω και θα δει ότι είχε τις ευκαιρίες του και θα μπορούσε η πλάστιγγα να είχε γείρει στη δική του πλευρά... Σίγουρα θα θυμάται για πολύ καιρό αυτό το βολέ σε μπρέικ πόιντ στο πέμπτο σετ.

Ο 24ος major τίτλος, βέβαια, παραμένει εφικτός στόχος, εννοείται αυτό, αλλά πολύ δύσκολα θα έχει την ευκαιρία να κυνηγήσει το Calendar Slam, που θα ήταν άλλο ένα... επιχείρημα στην «κουβέντα» για τον GOAT.

O Nόλε έκανε ό,τι ήθελε στο πρώτο σετ κόντρα σε έναν εκτός κλίματος ο Κάρλος, που έδειχνε να βρίσκεται σε απόγνωση, μη μπορώντας να βρει τα πατήματά του στο γήπεδο.

Σιγά-σιγά, όμως, αυτό άρχιζε να αλλάζει και μετά από ένα κλειστό δεύτερο σετ, όπου ο νεαρός τενίστας έβαλε φρένο στο σερί των 15 κερδισμένων τάι μπρέικ του Νόλε σε Grand Slam, ο Αλκαράθ μπήκε ξεκάθαρα στη θέση του οδηγού, παίρνοντας πανηγυρικά και το τρίτο σετ.

Παρότι φαινόταν ότι είχε μείνει από ενέργεια και ιδέες, βγάζοντας μέτρια χτυπήματα και από τις δύο πλευρές, ο Νόλε κατάφερε να φέρει το ματς ίσα και να οδηγηθεί η δραματική αναμέτρηση σε πέμπτο σετ, έχοντας και το μομέντουμ.

Έχασε, ωστόσο, έναν δικό του πόντο στο μπρέικ πόιντ του είχε στο δεύτερο γκέιμ και στη συνέχεια δέχτηκε εκείνος το πιο καθοριστικό μπρέικ του αγώνα, καθώς ήταν αυτό που τον «καταδίκασε» στην πρώτη ήττα του μετά από σερί 34 επιτυχιών στο All England Club. Ήταν και η πρώτη ήττα του στο Centre Court μετά το 2013, όταν ο θεατής του σημερινού αγώνα Άντι Μάρεϊ κατέκτησε τον δεύτερο Grand Slam τίτλο του.

Ήταν άλλη μια απόδειξη ότι ο Κάρλος είναι γεννημένος για μεγάλα πράγματα, αφού έχει καταφέρει να προσαρμοστεί σε... χρόνο ρεκόρ στην επιφάνεια και να κερδίσει δύο τίτλους στα τέσσερα τουρνουά που έχει παίξει! Μετράει ήδη δύο Grand Slam τίτλους και παίζοντας καλά και σε χώμα-σκληρά, μάλλον θα... βαρεθούμε να τον βλέπουμε να σηκώνει τίτλους.

Μιλώντας πιο αναλυτικά για το ματς, μετά το απογοητευτικό πρώτο σετ, ο νεαρός τενίστας βρήκε την αυτοκυριαρχία του και παρότι δεν μπόρεσε να κρατήσει το αρχικό του προβάδισμα με μπρέικ, «χτύπησε» στο τάι μπρέικ. Χρειάστηκε, βέβαια, να κάνει ένα «φθηνό» λάθος στο φιλέ ο Τζόκοβιτς, που προηγήθηκε με μίνι μπρέικ, αλλά και να «σπάσει» το backhand του Σέρβου στο σετ πόιντ του.

Ο Κάρλος, λοιπόν, κέρδισε το δεύτερο σετ και ξεσήκωσε ακόμα περισσότερο το Centre Court, που νωρίτερα είχε... πανηγυρίσει μέχρι time violation warning του Τζόκοβιτς (στο 5-4 του τάι μπρέικ).

Ο νεαρός Ισπανός πήρε γρήγορο προβάδισμα στο τρίτο σετ (2-), αλλά όλα κρίθηκαν στο... μαραθώνιο πέμπτο γκέιμ, όπου μετά από 13 deuce και επτά μπρέικ πόιντ, κατάφερε να περάσει μπροστά με 4-1. Ο Τζόκοβιτς φάνηκε να παραδίδει τα όπλα στο σημείο αυτό και να εστιάζει το βλέμμα του στο τέταρτο σετ, όπου πραγματικά ανέβασε ταχύτητα.

Εκμεταλλευόμενος και την πτώση της έντασης από την πλευρά του Κάρλος, ο Σέρβος σούπερ σταρ, σημείωσε το μπρέικ στο πέμπτο γκέιμ με το λάθος του Κάρλος στο φιλέ και... έστειλε φιλιά στην εξέδρα, που «έσπρωχνε» συνεχώς τον αντίπαλό του.

Ο Νόλε κέρδισε τελικά το τέταρτο σετ και οι διαφορές λύθηκαν στο πέμπτο, όπου και οι δύο πέταξαν τις ευκαιρίες τους στο ξεκίνημα. Ο Νο.2 τενίστας στον κόσμο, ωστόσο, έκανε τραγικό λάθος στο δικό του μπρέικ πόιντ στο δεύτερο γκέιμ με το drive volley στο φιλέ και το «πλήρωσε» ακόμα πιο ακριβά όταν ο Αλκαράθ τον «έσπασε» αμέσως μετά και πήρε το προβάδισμα με 2-1.

Από εκεί και πέρα κράτησε χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες το σερβίς του και βρέθηκε με τις μπάλες στο 5-4, για να σερβίρει για το τρόπαιο. Αν και έχασε τον πρώτο πόντο και βρέθηκε υπό πίεση, πήρε εκπληκτικούς πόντους στη συνέχεια, γύρισε την κατάσταση και έκλεισε μέσα σε αποθέωση τον αγώνα στο πρώτο του ματς πόιντ.

Έχει τώρα 12 σερί νίκες στο χορτάρι και θα πάει με... σπασμένα φρένα στα σκληρά courts για να κυνηγήσει τον τρίτο major τίτλο της καριέρας του.

Ήδη έχει γράψει ιστορία, αλλά αυτά που έχει πετύχει είναι πολύ λίγα μπροστά σε αυτά που φαίνεται ικανός να κάνει στο μέλλον...

The Spanish sensation has done it 🇪🇸@carlosalcaraz triumphs over Novak Djokovic, 1-6, 7-6(6), 6-1, 3-6, 6-4 in an all-time classic#Wimbledon pic.twitter.com/sPGLXr2k99