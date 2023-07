Πανάξια βασίλισσα η Βοντρούσοβα (vids)

Η εκπληκτική Μαρκέτα Βοντρούσοβα λύγισε στα δύο σετ την Ονς Ζαμπέρ στον τελικό του Wimbledon και κατέκτησε το πρώτο major στην καριέρα της! ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ: Βίκυ Γεωργάτου.

Η χαρισματική Τσέχα, Νο.42 στον κόσμο, επικράτησε της 28χρονης Τυνήσιας (Νο.6) με 6-4, 6-4 σε 80 λεπτά και την υποχρέωσε σε μια ακόμα οδυνηρή ήττα σε τελικό σλαμ. Η Ζαμπέρ έχει πλέον τρεις ήττες σε ισάριθμα ματς τίτλου σε Grand Slam (Wimbledon 2022-2023, US Open 2022), αλλά σημερινή είναι μάλλον και η πιο βαριά... Και φάνηκε από τα δάκρυά της στο τέλος του αγώνα.

Η Βοντρούσοβα, από την πλευρά της, είχε διεκδικήσει τον τίτλο και στο Παρίσι το 2019 και στη συνέχεια είχε προβλήματα τραυματισμών, αλλά επέστρεψε... αθόρυβα και έγραψε ιστορία ως η πρώτη unseeded παίκτρια που κερδίζει στο Wimbledon. Όλα αυτά ενώ πριν έναν χρόνο ήταν στο Λονδίνο ως θεατής, καθώς είχε γύψο στο χέρι και δεν μπορούσε να αγωνιστεί!

Θα περίμενε κανείς ότι η Ζαμπέρ, μετά την περσινή εμπειρία στο Centre Court, θα διαχειριζόταν καλύτερα το άγχος της, όμως αυτό την κυρίευσε και δεν μπόρεσε να γίνει απειλητική, σχεδόν σε κανένα σημείο του ματς. Ακόμα και όταν «αναστήθηκε» στο δεύτερο σετ, μέσα σε πανζουρλισμό στο κεντρικό court, δεν μπόρεσε να πατήσει στο μομέντουμ και έστω να δυσκολέψει την 24χρονη αντίπαλό της...

Και οι δύο είχαν άγχος στο ξεκίνημα του αγώνα, αλλά ήταν φανερό ότι αυτή που δεν μπορούσε...με τίποτα να διαχειριστεί τα συναισθήματά της ήταν η Ζαμπέρ. Παρότι μετά από μια πρώτη ανταλλαγή μπρέικ, βρέθηκε μπροστά με 2-4, η Βοντρούσοβα πήρε τέσσερα γκέιμ στη σειρά και κατέκτησε το σετ, εκμεταλλευόμενη τα λάθη της Τυνήσιας, αλλά και τα προβλήματα που είχε στο σερβίς.

Όταν, μάλιστα, η Ζαμπέρ δέχτηκε ένα ακόμα μπρέικ στο πρώτο γκέιμ του δεύτερου, η γλώσσα του σώματος έλεγε ότι ήταν έτοιμη να «παραδοθεί». Παρόλα αυτά, κατάφερε να «σπάσει» την Τσέχα στη συνέχεια από 40-0 και να... ξαναβάλει στο παιχνίδι και τον κόσμο, που ήταν φανερά με το μέρος της.

Σημείωσε και δεύτερο σερί μπρέικ στο τέταρτο γκέιμ (1-3), όμως η Βοντρούσοβα όχι μόνο απάντησε αμέσως, αλλά έδωσε τη χαριστική βολή στην Ονς στο 4-4. Πήρε, λοιπόν, τις μπάλες στο 5-4 και έκλεισε τον αγώνα στο δεύτερο ματς πόιντ της!

Ζαμπέρ: «Η πιο οδυνηρή ήττα στην καριέρα μου»

Η Ζαμπέρ ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση μετά τη λήξη του αγώνα και τα πράγματα έγιναν χειρότερα όταν πήρε το τρόπαιο και οι θεατές την αποθέωσαν. «Είναι δύσκολο να μιλήσω, αλλά θα δείχνω άσχημη στις φωτογραφίες», είπε με χιούμορ στην on court συνέντευξή της. «Είναι νομίζω η πιο οδυνηρή ήττα στην καριέρα μου. Συγχαρητήρια στη Μαρκέτα και στην ομάδα της. Είσαι εκπληκτική τενίστρια και ταλαιπωρήθηκες με τραυματισμούς, χαίρομαι για σένα. Θα είναι δύσκολη μέρα για μένα, αλλά θα επιστρέψω δυνατή και θα κερδίσω Grand Slam. Ήταν εκπληκτικό τουρνουά για μένα, ευχαριστώ την ομάδα μου που με πιστεύει, θα τα καταφέρουμε μια μέρα, το υπόσχομαι».

Όσο για τον κόσμο; «Ευχαριστώ που με στηρίξατε, η ενέργεια είναι φανταστική. Το εκτιμώ, είναι δύσκολο ταξίδι, αλλά έτσι είναι το τένις, υπόσχομαι να επιστρέψω και να το κερδίσω».

Βονρούσοβα: «Το τένις είναι τρελό»

Η Βοντρούσοβα είπε: «Δεν ξέρω τι συμβαίνει, είναι εκπληκτικό συναίσθημα. Συγχαρητήρια Ονς, είσαι έμπνευση, ελπίζω να κερδίσεις μια μέρα. Μετά από όλα όσα πέρασα, είχα γύψο πέρυσι, είναι εκπληκτικό που στέκομαι εδώ με το τρόπαιο, το τένις είναι τρελό. Δεν ξέρω πώς το έκανα. Θέλω να ευχαριστήσω την ομάδα μου, η μικρή αδερφή μου είναι εκεί και κλαίει. Ο άνδρας μου είναι εδώ σήμερα και αύριο έχουμε επέτειο. Απόλαυσα αυτές τις δύο εβδομάδες και είμαι περήφανη. Έβαλα στοίχημα με τον προπονητή του και θα πρέπει να κάνει τατουάζ. Θα πάμε αύριο! Θα πω σήμερα μια μπύρα, ήταν δύο εξαντλητικές εβδομάδες».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Βοντρούσοβα είναι η έβδομη διαφορετική πρωταθλήτρια στο Wimbledon σε ισάριθμες χρονιές και πριν τη φετινή διοργάνωση είχε μόλις τέσσερις νίκες στο γρασίδι!

Marketa's magical moment 🏆



Marketa Vondrousova becomes the third Czech woman to win the ladies' singles title, defeating Ons Jabeur 6-4, 6-4#Wimbledon pic.twitter.com/AAHThI1ZYn — Wimbledon (@Wimbledon) July 15, 2023

"We're going to make it one day, I promise you"@Ons_Jabeur speaks after her #Wimbledon final defeat to Marketa Vondrousova pic.twitter.com/4OWGoBANUc — Wimbledon (@Wimbledon) July 15, 2023

2022: Watch Wimbledon as a tourist in a cast



2023: Ladies' Singles Wimbledon champion



Marketa Vondrousova's comeback is the stuff of dreams 🙏#Wimbledon pic.twitter.com/xfI8v0HZ1Z — Wimbledon (@Wimbledon) July 15, 2023