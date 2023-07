Αλκαράθ-Τζόκοβιτς για τίτλο και Νο.1 στο Λονδίνο! (vids)

Ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο σταμάτησε τον 27χρονο Ρώσο (Νο.3) με 6-3, 6-3, 6-3 και θα παίξει την Κυριακή (16/7) για τον δεύτερο major τίτλο της καριέρας του. Παίζεται, όμως, και το Νο.1 στον κόσμο, οπότε ο... νικητής τα παίρνει όλα!

Mόλις στα 20 του χρόνια, φαίνεται ότι ο Κάρλος έχει μάθει ήδη πώς να παίζει στο χορτάρι και μετά τον τίτλο στο Queen's πάει για το... νταμπλ με την κατάκτηση του τροπαίου στο All England Club, έχοντας πλέον 11 σερί νίκες στο γρασίδι. Σημειώστε ότι είναι μόλις το τέταρτο τουρνουά του σε αυτή την επιφάνεια!

Ο νεαρός Ισπανός επέστρεψε εκπληκτικά κόντρα στον Μεντβέντεφ και είχε τον έλεγχο από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο πόντο. Δυσκολεύτηκε λίγο στο φινάλε να κλείσει τον αγώνα, αλλά διατήρησε την αυτοκυριαρχία του και με το τρίτο μπρέικ του στο τρίτο σετ πέρασε τελικά χωρίς άλλα προβλήματα τη γραμμή του τερματισμού!

Ο Μεντβέντεφ, από την πλευρά του, επέμεινε στην τακτική του να επιστρέφει μακριά από την baseline, με αποτέλεσμα ο Κάρλος να πάρει 17 πόντους με σερβίς βολέ, και... γενικά φάνηκε ανήμπορος να βρει λύσεις στο παιχνίδι του αντιπάλου του. Προσπάθησε να ξαναμπεί στο παιχνίδι στο τρίτο σετ, αλλά μάλλον αυτό ήταν περισσότερο θέμα του Αλκαράθ παρά της βελτίωσης της δικής του απόδοσης...

Φεύγει, πάντως, με την καλύτερη πορεία του στο Wimbledon και στρέφεται πλέον στις αγαπημένες του σκληρές επιφάνειες όπου έχει κερδίσει και τον μοναδικό Grand Slam τίτλο της καριέρας του.

Ο Κάρλος πέτυχε το πρώτο μπρέικ του στον αγώνα στο όγδοο γκέιμ (5-3) και στη συνέχεια σέρβιρε με επιτυχία για την κατάκτηση του πρώτου σετ. Ο 20χρονος τενίστας έφτασε ακόμα πιο κοντά στη νίκη, όταν πέτυχε ένα ακόμα μπρέικ στο τρίτο γκέιμ του δεύτερου σετ (2-1) και «έγραψε» το 2-0 πιέζοντας στο 5-3 τον Μεντβέντεφ.

Ο νεαρός από τη Μούρθια πέτυχε ένα ακόμα μπρέικ στο δεύτερο γκέιμ του τρίτου σετ και ενώ όλα έδειχναν ότι θα έφτανε σε μια άνετη νίκη, ο Ρώσος «ζωντάνεψε» με το πρώτο του μπρέικ στο πέμπτο γκέιμ (3-2). Ακολούθησαν, ωστόσο, άλλα τρία σερί μπρέικ, με τον Κάρλος να παίρνει τελικά τις μπάλες στο 5-3 και να σφραγίζει τη νίκη μετά από 1 ώρα και 50 λεπτά.

Είναι, χωρίς αμφιβολία, ο τελικός που όλοι περίμεναν και μένει να δούμε αν ο Κάρλος αυτή τη φορά αντέξει το «βάρος» και κόψει τον δρόμο του Νόλε προς τον 24ο Grand Slam τίτλο του. Θυμίζουμε ότι ο Αλκαράθ κέρδισε πέρυσι στη Νέα Υόρκη το πρώτο του major και τότε ανέβηκε για πρώτη φορά στην κορυφή του κόσμου.

To head to head είναι στο 1-1, με το Αλκαράθ να έχει πάρει τη νίκη στη Μαδρίτη το 2022 και τον Νόλε να απαντάει φέτος στα ημιτελικά του Roland Garros, όπου ο νεαρός τενίστας ταλαιπωρήθηκε από κράμπες.

Ο αγώνας, όπως είπαμε, θα γίνει την Κυριακή και θα ξεκινήσει στις 16.00. Αύριο (15/7) την ίδια ώρα θα γίνει ο τελικός των γυναικών ανάμεσα στη Μαρκέτα Βοντρούσοβα και την Ονς Ζαμπέρ.

Sealed in extraordinary fashion 🤯@carlosalcaraz's incredible match point is Play of the Day presented by @BarclaysUK #Wimbledon pic.twitter.com/Ss79HIFEKi