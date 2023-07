Πλήρωσε την… κραυγή του ο Τζόκοβιτς (vid)

Ο Νόλε έβγαλε μια παρατεταμένη και λίγο καθυστερημένη κραυγή σε ένα backhand στην ευθεία και ο Ρίτσαρντ Χέι έδωσε «hindrance», δηλαδή ο πόντος πήγε στον Σίνερ επειδή υπήρξε παρεμπόδιση με τον θόρυβο.

Η αλήθεια είναι πως με το γράμμα του νόμου μάλλον έχει δίκιο ο διαιτητής, όμως οι παρατεταμένες, ξαφνικές και… ενοχλητικές κραυγές είναι σύνηθες φαινόμενο στο τένις και σπάνια τιμωρούνται. Γι’ αυτό και διαμαρτυρήθηκε ο 36χρονος Σέρβος…

Μετά τη λήξη του αγώνα, μάλιστα; εξέφρασε την έκπληξή του, λέγοντας πως δεν συνηθίζει να «τραβάει» τις κραυγές του και υπέθεσε ότι υπήρξε ηχώ από την οροφή. Η ουσία είναι ότι δεν επηρεάστηκε από την απόφαση…

In case you missed the incident live, here is the Novak Djokovic hindrance call.pic.twitter.com/WLHWllWOm3