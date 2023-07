«Κατάπιε» τον Σίνερ και πάει για το 24ο ο Τζόκοβιτς! (vids)

Με το βλέμμα... εστιασμένο στον 24ο Grand Slam τίτλο του, ο Σέρβος σούπερ σταρ επικράτησε του 21χρονου Ιταλού (Νο.8) με 6-3, 6-4, 7-6(4) και περιμένει την Κυριακή (16/7) τον νικητή του μεγάλου αγώνα ανάμεσα στον Κάρλος Αλκαράθ και τον Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Για να νικήσεις τον Νόλε (ειδικά στο γρασίδι) πρέπει να ξεπεράσεις τον εαυτό σου και να εκμεταλλευτείς κάθε ευκαιρία του, αλλά ο Σίνερ δεν έκανε τίποτα από τα δύο, παρότι ο αντίπαλός του δεν είχε στην καλύτερη μέρα το σερβίς του.

Ο Τζόκοβιτς, φυσικά, έχει κι άλλους τρόπους για να «χτυπήσει» αυτόν που έχει απέναντί του και, εκτός των άλλων, ο κόσμος του Centre Court, τέσσερα ακριβώς χρόνια μετά τον αξέχαστο τελικό του 2019 με τον Ρότζερ Φέντερερ, μάλλον δεν έχει καταλάβει ότι όσο υποστηρίζει με φανατισμό τον αντίπαλο του Νόλε, τόσο «πωρώνει» τον τενίστα από το Βελιγράδι!

Ο Τζόκοβιτς μπήκε κάπως υποτονικά στον αγώνα, όμως ο Σίνερ όχι μόνο δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί τις δύο δικές του ευκαιρίες για μπρέικ αλλά είδε και τον Σέρβο να τον «σπάει» μόλις στο δεύτερο γκέιμ του αγώνα.

Ο Νο.2 τενίστας στον κόσμο καθάρισε με συνοπτικές διαδικασίες το πρώτο σετ και πέτυχε νωρίς το μπρέικ και στο δεύτερο (2-1). Στο επόμενο γκέιμ ο umpire κατάφερε να εκνευρίσει τον Νόλε με μια αμφιλεγόμενη απόφαση για hindrance (όταν βγήκε κραυγή κάποια δευτερόλεπτα μετά το backhand του στην ευθεία) και ένα warning για time violation, ωστόσο ο Σίνερ δεν μπόρεσε να κάνει το μπρέικ στο 30-40 αφού έστειλε το forehand στο φιλέ.

Δεν πήρε, λοιπόν, ούτε αυτή την ευκαιρία του και, όπως αναμενόταν, ο Τζόκοβιτς κράτησε στη συνέχεια το σερβίς του, για να σερβίρει με επιτυχία για την κατάκτηση του δεύτερου σετ στο 5-4.

Στο τρίτο σετ έγινε μεγαλύτερη μάχη και, μάλιστα, ο Σίνερ είχε διπλό σετ πόιντ στο 4-5, ξεσηκώνοντας το κοινό του Centre Court. Κάποια ελαφριά χειροκροτήματα και ένα Vamos Rafa έκαναν... έξαλλο τον Νόλε που έβαλε το χέρι στο αυτί του όταν έσβησε και τα δύο, ενώ όταν έκλεισε το γκέιμ... έκανε ότι έβαλε τα κλάματα!

Το σετ οδηγήθηκε σε τάι μπρέικ, όπου ο Σίνερ έβγαλε μεγάλη επιστροφή και προηγήθηκε με 0-2, αλλά υπέπεσε σε διπλό λάθος στο 1-3 βάζοντας ξανά στο... κόλπο τον Τζόκοβιτς. Η πίεση πλέον ήταν στην πλευρά του Ιταλού και αυτό φάνηκε όταν στο πιο κρίσιμο σημείο του αγώνα, στο 4-4, έστειλε τρεις φορές την μπάλα στο φιλέ, για να κλείσει το ματς σε 2 ώρες και 47 λεπτά!

Μετράει πλέον 34 διαδοχικές νίκες στο Wimbledon και έχει να χάσει στο Centre Court εδώ και δέκα χρόνια! Πραγματικά, φαίνεται να αγγίζει τον 24ο Grand Slam τίτλο του... Αν τα καταφέρει, θα φτάσει τα οκτώ τρόπαια στο All England Club (7-1 σε τελικούς) και θα πιάσει στην κορυφή τον Ρότζερ Φέντερερ.

The streak continues... @DjokerNole defeats Jannik Sinner 6-3, 6-4, 7-6(4) to reach his ninth #Wimbledon final pic.twitter.com/mAGLUmVhOr

Another great run at The Championships, @janniksin 👏



Until next year...#Wimbledon pic.twitter.com/zrrhMBpC7U