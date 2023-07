Το ζέσταμα των τεσσάρων μονομάχων - Κλειστή η οροφή στο Centre Court (pics)

Οι τέσσερις παίκτες έκαναν την τελευταία προπόνησή τους πριν τις μεγάλες μάχες, με Νόβακ Τζόκοβιτς, Κάρλος Αλκαράθ και Γιάνικ Σίνερ να χτυπούν στο Court 1 και τον Ντανίλ Μεντβέντεφ να «ζεσταίνεται» στο Centre Court.

Κάρλος και Νόλε, μάλιστα, προπονήθηκαν back to back και χαιρετήθηκαν θερμά όταν ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα του 36χρονου Σέρβου. Δεν υπάρχει, λοιπόν, κανένα πρόβλημα μεταξύ τους, όσο και αν τα media προσπάθησαν να βγάλουν θέμα από την (πιθανή) βιντεοσκόπηση της προπόνησης του Τζόκοβιτς από τον πατέρα του Αλκαράθ πριν από λίγες μέρες.

Η αλήθεια είναι ότι, παρότι ο Κάρλος είπε ότι μάλλον ισχύει αυτό που έγραψαν σερβικά μέσα, μάλλον υπήρξε παρεξήγηση και τη συγκεκριμένη μέρα άλλος τράβηξε βίντεο και όχι ο μπαμπάς Αλκαράθ. Ο νεαρός τενίστας απλά επιβεβαίωσε ότι ο πατέρας του συνηθίζει να βγάζει φωτογραφίες ή βιντεοσκοπεί με το κινητό παίκτες να προπονούνται.

Δεν υπάρχουν, άλλωστε, μυστικά σε αυτή τη φάση και οι αθλητές (όταν δεν βρέχει) προπονούνται καθημερινά στο Aorangi Park ο ένας δίπλα στον άλλο. Τι να κρύψεις, λοιπόν;

Αξίζει να σημειωθεί ότι Τζόκοβιτς, Σίνερ και Μεντβέντεφ φάνηκαν απόλυτα προσηλωμένοι στον στόχο, ενώ Καρλίτος ήταν ως συνήθως με το χαμόγελο στα χείλη και η ομάδα του προσπαθούσε να τον κρατήσει χαλαρό. Το έχει πει και ο ίδιος ότι αυτό το χαμόγελο τον βοηθάει να ξεπερνάει όλες τις δύσκολες καταστάσεις!

Θυμίζουμε ότι πρώτοι στο court θα μπουν Σίνερ και Τζόκοβιτς στις 15.30 και θα ακολουθήσει η αναμέτρηση του Αλκαράθ με τον Μεντβέντεφ.

