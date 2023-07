Mατσάρα στα ημιτελικά: Αλκαράθ εναντίον Μεντβέντεφ! (vids)

Στο ντέρμπι των 20άρηδων, ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο επικράτησε του νεαρού Δανού (Νο.6) με 7-6(3), 6-4, 6-4 σε 2 ώρες και 21 και θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση στην τετράδα της διοργάνωσης. Συνολικά, έφτασε ήδη τους τρεις ημιτελικούς καριέρας (1-1) και μπορεί να μην έχει παίξει πολλά παιχνίδια στο χορτάρι, όμως δείχνει να βρίσκει τα πατήματά του και να γίνεται ολοένα και πιο αποτελεσματικός.

Θα έχει, βέβαια, πολύ δύσκολο έργο κόντρα στον Μεντβέντεφ την Παρασκευή (14/7) και σίγουρα είναι ένα από τα ματς που αναμένονται με μεγάλη αγωνία στη βρετανική πρωτεύουσα. To head to head είναι στο 1-1, με τον Ρώσος να έχει πάρει τη μεταξύ τους αναμέτρηση πριν δύο χρόνια στο Wimbledon και τον Κάρλος να «απαντάει» με τη φετινή νίκη του στον τελικό του Indian Wells.

Σε ό,τι αφορά το ματς με τον Ρούνε, έγινε μεγάλη μάχη στο πρώτο σετ και τα πάντα κρίθηκαν στο τάι μπρέικ, όπου ο Δανός υπέπεσε σε διπλό λάθος στο 3-3 και «χάρισε» στην ουσία το προβάδισμα στον Αλκαράθ.

Μάχη έγινε και στο δεύτερο σετ, αλλά ο Καρλίτος βρήκε τον δρόμο στο φινάλε, καθώς «έσπασε» τον Δανό στο ένατο γκέιμ και σέρβιρε στη συνέχεια με επιτυχία για το 2-0.

Στο τρίτο σετ όλα ξεκαθάρισαν στο πέμπτο γκέιμ, όταν ο Κάρλος σημείωσε ένα ακόμα μπρέικ και πέρασε μπροστά με 3-2. Πίεσε για να κλείσει το ματς στο 5-3 και είχε ένα ματς πόιντ, όμως ο Ρούνε παρέτεινε την παραμονή του στο court, μόνο για να παραδοθεί στη συνέχεια με το τέταρτο συνολικά ματς πόιντ του αντιπάλου του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Νο.6 τενίστας στον κόσμο είχε μόνο ένα μπρέικ πόιντ στον αγώνα και, μάλιστα, στο πρώτο γκέιμ, ενώ ο Αλκαράθ είχε μόνο τρία και εκμεταλλεύτηκε τα δύο από αυτά.

Θυμίζουμε ότι στον άλλο ημιτελικό θα μονομαχήσουν Νόβακ Τζόκοβιτς και Γιάνικ Σίνερ, οπότε μιλάμε για... ματσάρες.

Στις γυναίκες τα ζευγάρια είναι Σβιτολίνα-Βοντρούσοβα, Ζαμπέρ-Σαμπαλένκα και οι αναμετρήσεις θα γίνουν αύριο (13/7).

