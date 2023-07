Xωρίς φρένα στο Λονδίνο ο Τζόκοβιτς - Mε Σίνερ στα ημιτελικά (vids)

Ο επτά φορές νικητής του Wimbledon επικράτησε του 25χρονου Ρώσου με 4-6, 6-1, 6-4, 6-2, 6-3 σε 2 ώρες και 14 λεπτά και πέρασε στα ημιτελικά της διοργάνωσης για 12η φορά στην καριέρα του, πλησιάζοντας τον Ρότζερ Φέντερερ σε απόσταση... βολής (13). Έφτασε, όμως, τον θρυλικό Ελβετό σε συνολικό αριθμό major ημιτελικών, καθώς έχουν προκριθεί και οι δύο σε 46 και είναι στην πρώτη θέση της λίστας.

Όπως και στο ματς με τον Χούμπερτ Χούρκατς, ο Νόλε ταλαιπωρήθηκε από τον αντίπαλό του, όμως έχει τον τρόπο να... πατάει το γκάζι όποτε πρέπει και να μη δίνει και πολλά δικαιώματα!

Έχοντας αρκετά προβλήματα στο πρώτο σερβίς του στο πρώτο σετ, δέχτηκε το μπρέικ στο ένατο γκέιμ και έμεινε πίσω στο σκορ, όμως ήταν ισοπεδωτικός στο δεύτερο σετ και έδειξε ποιος είναι το... αφεντικό της αναμέτρησης.

Στο τρίτο σετ πέρασε μπροστά με 3-2 και πήρε τις μπάλες να σερβίρει για το δεύτερο σετ στο 5-4, όμως χρειάστηκε να σβήσει τρία μπρέικ πόιντ του Ρούμπλεφ και να εκμεταλλευτεί το πέμπτο σετ πόιντ του για να βάλεις τις γερές βάσεις για τη νίκη του.

Στο τέταρτο σετ τα πράγματα ήταν πιο απλά, καθώς σημείωσε το μπρέικ στο τρίτο γκέιμ και έκλεισε τον αγώνα όταν σέρβιρε ο Ρούμπλεφ στο 5-3 για να μείνει «ζωντανός».

Έφτασε, λοιπόν, στην 33η σερί νίκη του στο Wimbledon, όπου έχει να χάσει από το 2017 (!) και μοιάζει και φέτος αχτύπητος! Ήταν ο 400ος major αγώνας του, αριθμός στον οποίο έχουν φτάσει μόνο οι Σερένα Γουίλιαμς και Ρότζερ Φέντερερ.

Για τον Ρούμπλεφ ήταν η όγδοη φορά που χάνει σε οκτάδα Grand Slam και έχει αυτή την απογοητευτική πρωτιά, καθώς κανείς άλλος δεν έχει χάσει τους οκτώ πρώτους του προημιτελικούς στην Open Era.

Ο Γιάνικ Σίνερ, από την άλλη, επόμενος αντίπαλος του Νόβακ Τζόκοβιτς, ξεπέρασε το εμπόδιο του Ρώσου Ρομάν Σαφιούλιν με 6-4, 3-6, 6-2, 6-2 και έκλεισε θέση σε major ημιτελικό για πρώτη φορά στην καριέρα του (1-4 σε προημιτελικούς).

Είναι μόλις ο τρίτος Ιταλός στην ιστορία, μετά τους Νικόλα Πιετράντζελι και Ματέο Μπερετίνι, που φτάνει στην τετράδα αυτής της διοργάνωσης.

Θυμίζουμε ότι ο άλλος ημιτελικός θα προκύψει από τα αυριανά ματς Αλκαράθ-Ρούνε (17.30) και Μεντβέντεφ-Γιούμπανκς (17.00).

Στις γυναίκες το πρώτο ζευγάρι είναι Σβιτολίνα-Βοντρούσοβα και το δεύτερο θα βγει από τις αναμετρήσεις Ζαμπέρ-Ριμπάκινα (15.30) και Κις-Σαμπαλένκα (15.00).

