Πέταξε έξω τη Σβιόντεκ η Σβιτολίνα! (vids)

Εννέα μήνες μετά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού, η 28χρονη Ουκρανή (Νο.76) λύγισε το Νο.1 του κόσμου με 7-5, 6-7(5), 6-2 σε 2 ώρες και 51 λεπτά και είναι στην τετράδα της διοργάνωσης για δεύτερη φορά στην καριέρα της.

Επέστρεψε στα courts πριν από περίπου τρεις μήνες και... τρέλανε το Παρίσι με την πρόκριση στα προημιτελικά του Roland Garros, αλλά τώρα έχει ήδη φτάσει ένα βήμα παραπέρα και έχει κάθε δικαίωμα να βλέπει πιο μακριά.

Η πορεία της, άλλωστε, τα λέει όλα, καθώς απέκλεισε κατά σειρά Γουίλιαμς, Μέρτενς, Κένιν, Αζαρένκα και Σβιόντεκ, οι τέσσερις από τις οποίες είναι Grand Slam νικήτριες. Και η νίκη της επί της Σβιόντεκ είναι η έβδομη σε βάρος Νο.1 του κόσμου!

«Δεν ξέρω τι συμβαίνει στο κεφάλι μου, είναι απίστευτο», ήταν οι πρώτες λέξεις της μετά την ολοκλήρωση του αγώνα. «Δεν ήταν εύκολο, είναι η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο, αλλά ήταν ένα εκπληκτικό ματς και χαίρομαι που πήρα τη νίκη. Εκτός από φανταστική παίκτρια, η Ίγκα είναι και υπέροχος άνθρωπος, είναι από τους πρώτους που βοήθησαν την Ουκρανία».

Όσο για το τι θα κάνει απόψε; «Πρώτα από όλα θα πιω μια μπύρα, θα το απολαύσω με την ομάδα μου. Αν κάποιος μου έλεγε πριν το τουρνουά ότι θα περνούσα στα ημιτελικά νικώντας το Νο.1, θα έλεγα ότι είναι τρελός».

Απέναντί της στην τετράδα θα βρει μια πολύ επικίνδυνη παίκτρια, τη Μαρκέτα Βοντρούσοβα, Νο.42 στον κόσμο, που επικράτησε της Τζέσικα Πεγκούλα με 6-4, 2-6, 6-4, παρότι βρέθηκε πίσω με 1-4 στο τρίτο σετ.

Η 24χρονη Τσέχα, φιναλίστ του Roland Garros 2019, θα παίξει για πρώτη φορά στα ημιτελικά της διοργάνωσης, ενώ η Αμερικανίδα (Νο.4) έχει ρεκόρ 0-6 σε προημιτελικά Grand Slam.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σβιόντεκ κινδυνεύει να χάσει και το Νο.1 του κόσμου, αφού θα την προσπεράσει η Αρίνα Σαμπαλένκα αν φτάσει στον τελικό.

