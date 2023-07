Άντεξαν Αλκαράθ-Ρούνε και έχουν ραντεβού στους «8»! (vids)

O κορυφαίος τενίστας στον κόσμο λύγισε τον φιναλίστ του 2021 με 3-6, 6-3, 6-3, 6-3 σε 3 ώρες και 5 λεπτά και πέρασε στα προημιτελικά του βρετανικού σλαμ για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Και ο 20χρονος Δανός, όμως, έχασε το πρώτο σετ κόντρα στον 32χρονο Βούλγαρο, αλλά τελικά πήρε τη νίκη με 3-6, 7-6(6), 7-6(4), 6-3 σε 3 ώρες και 21 λεπτά, περνώντας και αυτός με τη σειρά του για πρώτη φορά στους «8» της διοργάνωσης. Μέχρι φέτος, μάλιστα, δεν είχε νίκη στο Wimbledon!

Θα είναι ο πρώτος προημιτελικός της διοργάνωσης μεταξύ παικτών κάτω των 21 στην Open Era και αν ο Ρούνε πάρει τη νίκη, τότε θα βγάλει τον Στέφανο Τσιτσιπά από το Top 5.

O Στέφανος, ωστόσο, θα βγει εκτός Top 5 και στην περίπτωση που ο Αντρέι Ρούμπλεφ ξεπεράσει το εμπόδιο του Νόβακ Τζόκοβιτς.

Κανένας από τους δύο, πάντως, δεν είναι φαβορί για τη νίκη...

Ενδεικτική της αυτοπεποίθησης του Καρλίτος, που μετράει εννιά σερί νίκες στο χορτάρι είναι η δήλωση που έκανε on court: «Θέλω περισσότερα. Το όνειρό μου είναι να παίξω στον τελικό, να κερδίσω τον τίτλο μια μέρα. Μακάρι να γίνει φέτος»...

Θυμίζουμε ότι οι άλλοι προημιτελικοί είναι Μεντβέντεφ-Γιούμπανκς και Σίνερ-Σαφιούλιν. Μετά από το περσινό μπλόκο που τους επιβλήθηκε από τους διοργανωτές, τρεις παίκτες από τη Ρωσία είναι φέτος στους «8»!

🇪🇸 CARLITOS 🇪🇸 @carlosalcaraz defeats Matteo Berrettini 3-6, 6-3, 6-3, 6-3 to reach the #Wimbledon quarter-finals for the first time #Wimbledon pic.twitter.com/IR1O6YIlbx

Into the last 🎱@holgerrune2003 races back from a set down to defeat Grigor Dimitrov in four sets to reach a first Wimbledon quarter-final, 3-6, 7-6(6), 7-6(4), 6-3#Wimbledon pic.twitter.com/CXNZ6m5HDY