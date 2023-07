Έσωσε δύο ματς πόιντ και πέρασε στην οκτάδα η Σβιόντεκ (vids)

Μετά από ένα δραματικό ματς διάρκειας 3 ωρών και 3 λεπτών, η 22χρονη Πολωνή λύγισε την 26χρονη Ελβετίδα (Νο.14) με 6-7(4), 7-6(2), 6-3 και συνεχίζει την πορεία προς τον πέμπτο Grand Slam τίτλο της.

Φοβερή η πνευματική δύναμη της κορυφαίας τενίστριας στον κόσμο, που με θαρραλέα χτυπήματα έσωσε δύο ματς πόιντ της Μπέντσιτς στο 5-6 του δεύτερου σετ, ισοφάρισε στο τάι μπρέικ και τελικά καθάρισε τον αγώνα με το μπρέικ στο τέταρτο γκέιμ του τρίτου σετ (3-1).

Το επόμενο εμπόδιό της είναι η Ελίνα Σβιτολίνα, που επίσης χρειάστηκε να κάνει την ανατροπή για να περάσει στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Έχασε το πρώτο σετ με 2-6 από την επίσης μαμά Βικτόρια Αζαρένκα και έμεινε πίσω με 4-7 στο σούπερ τάι μπρέικ, αλλά κατάφερε να κλείσει θέση στην οκτάδα για δεύτερη φορά στην καριέρα της στο θρίλερ διάρκειας 2 ωρών και 46 λεπτών.

Εκπληκτικό το comeback της Oυκρανής μετά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού, αφού θυμίζουμε ότι έφτασε και στα προημιτελικά του Roland Garros!

Iga for more.



World No.1 @iga_swiatek defeats Belinda Bencic 6-7(4), 7-6(2), 6-3 in a contest that lasted over three hours ⏱#Wimbledon pic.twitter.com/BNQogDqP6t