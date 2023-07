Πρώτος προημιτελικός και πόντος του τουρνουά για Ρούμπλεφ! (vid)

Ο 25χρονος Ρώσος επικράτησε με 7-5, 6-3, 6-7(6), 6-7(5), 6-4 σε 3 ώρες και 17 λεπτά και θα περιμένει στα προημιτελικά τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Νόβακ Τζόκοβιτς και τον Χούμπερτ Χούρκατς. Έγινε, μάλιστα, μόλις ο ένατος εν ενεργεία παίκτης που περνάει στα προημιτελικά όλων των Grand Slam!

Ο Ρούμπλεφ προηγήθηκε με 2-0 σετ και είχε ματς πόιντ στο 5-4 του τέταρτου, αλλά είδε τον αντίπαλό του να «επιβιώνει» με το σερβίς του και να στέλνει το ματς σε πέμπτο σετ. Δεν το έβαλε κάτω, ωστόσο, και εκμεταλλεύτηκε την πρώτη ευκαιρία του στο πέμπτο σετ, πέρασε μπροστά με 4-3 και καθάρισε τελικά τον αγώνα μέσα σε αποθέωση από το κοινό του Centre Court που παρακολούθησε ένα άκρως διασκεδαστικό παιχνίδι.

Το highlight του αγώνα (και του τουρνουά), πάντως, σημειώθηκε στο 30-15 του τελευταίου γκέιμ, όταν ο Ρούμπλεφ βούτηξε για να βγάλει άμυνα και κέρδισε τον πόντο που ο ίδιος χαρακτήρισε «τον πιο τυχερό στην ιστορία».

Στα προημιτελικά, όπως αναμενόταν, προκρίθηκε και ο Γιάνικ Σίνερ, που εκμεταλλεύεται το... ορθάνοιχτο ταμπλό του. Ο νεαρός Ιταλός ξεπέρασε το εμπόδιο του Νταβίντ Γκαλάν με 7-6(4), 6-4, 6-3 και θα παίξει για μια θέση στα ημιτελικά με τον Ρώσο Ρομάν Σαφιούλιν, που νίκησε τον «λαβωμένο» Ντένις Σαποβάλοφ με 3-6, 6-3, 6-1, 6-3.

Δείτε τον απίθανο πόντο που κέρδισε ο Ρούμπλεφ κόντρα στον Μπούμπλικ και... δώστε βάση στην αντίδραση του Μπούμπλικ. Συνήθως εκείνος τα κάνει αυτά!

"That is one of the great shots we've seen here in YEARS!"@AndreyRublev97, take a bow! 😱#Wimbledon pic.twitter.com/uEHcbcf1k8