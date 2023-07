Η απογοήτευση του Μάρεϊ για την ένσταση που δεν έκανε (vid)

Στο 15-30 του τέταρτου σετ και έχοντας προβάδισμα με 1-2 από την προηγούμενη μέρα, ο 36χρονος Βρετανός έβγαλε μια επιστροφή με το backhand που ήταν μέσα, όμως δόθηκε έξω και έγινε το 30 όλα.

Ο Μάρεϊ έπαθε... σοκ όταν οι δημοσιογράφοι τον ενημέρωσαν τι έδειξε στην τηλεόραση το hawkeye και εξήγησε ότι η φάση έγινε δύο μέτρα μακριά από την umpire Oρελί Τουρτέ, οπότε επέλεξε να μην κάνει ένσταση. «Είναι εκνευριστικό γιατί θυμάμαι ότι ήταν ένα πολύ ρηχό backhand στη διαγώνιο. Πιθανότατα θα κέρδιζα τον πόντο».

Και πρόσθεσε: «Μπορείς να ισχυριστείς ότι ήτα δικό μου το λάθος. Βασικά, όμως, ήταν ένα κακό call της umpire για μια φάση που έγινε μπροστά της».

Ήταν που ήταν απογοητευμένος για την ήττα από τον Τσιτσιπά, δείτε πώς αντέδρασε όταν έμαθε ότι η επιστροφή του ήταν μέσα...

That moment from press conference when they told him about that point at 15-30 that was actually in. Heartbreaking to see Andy like this 😢💔 pic.twitter.com/rzUSKqq6mo