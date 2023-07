Δημοσιογράφος έδωσε συγχαρητήρια στην Μπαδόσα για... τη νίκη της (vid)

H 25χρονη τενίστρια εγκατέλειψε τον αγώνα με τη Μάρτα Κόστγιουκ στον δεύτερο γύρο του Wimbedon λόγω τραυματισμού, αλλά ο συγκεκριμένος άνδρας έδωσε συγχαρητήρια στην Ισπανίδα για... τη νίκη της.

Χρειάστηκε, μάλιστα, να κάνει παρέμβαση η moderator της συνέντευξης για να γίνει αντιληπτό από τον δημοσιογράφο ότι η σύντροφος του Στέφανου Τσιτσιπά δεν κέρδισε τον αγώνα της!

Δείτε τον απίθανο διάλογο...

When the interviewer thinks you've won... but you didn't 😬



This was one awkward press conference for Paula Badosa #Wimbledon pic.twitter.com/sz7UrATG8p