Αποδοκιμάστηκε μετά το toilet break ο Τσιτσιπάς (vid)

Παρότι ήταν «νόμιμος», δεν άρεσε στο βρετανικό κοινό η κίνησή του να πάει στα αποδυτήρια στο 1-1. Όταν, λοιπόν επέστρεψε στο court ο κόσμος τον αποδοκίμασε και δεν ξέρουμε αν γι’ αυτό ξεκίνησε νευρικά το τρίτο σετ και δέχτηκε το μπρέικ από τον Βρετανό…

Θυμίζουμε ότι λόγω ενός toilet break του Στέφανου στον αγώνα με τον Μάρεϊ στο US Open 2021, υπήρξε μια μικρή κόντρα μεταξύ των δύο παικτών, η οποία πλέον έχει λήξει.

not the crowd booing stef walking on he did nothing be fr pic.twitter.com/ZvJN8UXn8L