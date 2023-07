Διεκόπη το ματς του Τσιτσιπά με τον Μάρεϊ - Θα συνεχιστεί σήμερα το απόγευμα! (vid)

Το Wimbledon ξεχωρίζει για πολλά πράγματα από τα άλλα Grand Slams και ένα από αυτά είναι το curfew των 23.00, που σημαίνει ότι από εκείνη την ώρα και μετά δεν γίνεται να συνεχιστεί κανένας αγώνας.

Ο Μάρεϊ κατέκτησε το τρίτο σετ στις 22.39 (ώρα Λονδίνου) και ακολούθησε διακοπή (δεν είχε νόημα να ξεκινήσει το τέταρτο σετ), οπότε οι... διαφορές θα λυθούν αύριο (7/7), με τον άλλοτε Νο.1 τενίστα στον κόσμο να ψάχνει το ένα σετ που θα του δώσει το εισιτήριο για τον τρίτο γύρο. Εκεί περιμένει ήδη ο Σέρβος Λάσλο Τζέρε, που έκανε την έκπληξη αφήνοντας εκτός τον Μπεν Σέλτον με 3-6, 6-3, 7-6, 6-3.

Τα πράγματα, πάντως, θα μπορούσαν να είχαν εξελιχθεί καλύτερα για τον Στεφ, καθώς για... 1.5 σετ ήταν σαφώς ανώτερος από τον Μάρεϊ, όμως έχασε το δεύτερο σετ στο τάι μπρέικ και δεν μπόρεσε να κρατήσει το σερβίς του στο πρώτο γκέιμ του τρίτου, με αποτέλεσμα να μείνει πίσω στο σκορ και ο Άντι να είναι πλέον το φαβορί για τη νίκη.

Τα πάντα, φυσικά, μπορούν να αλλάξουν αύριο, ειδικά αν κορυφαίος Έλληνας τενίστας καταφέρει να διαβάσει καλύτερα το σερβίς του Μάρεϊ και επαναλάβει την εμφάνιση (κυρίως) του πρώτου σετ, όπου το forehand του πετούσε φωτιές!

O Στεφ, λοιπόν, άφησε πραγματικά... άφωνο το Centre Court με την εμφάνισή του στο πρώτο σετ, παρότι δεν είχε τη δυνατότητα να το κλείσει το σετ πριν το τάι μπρέικ. Είχε, πάντως, μια ευκαιρία στο 5-6, όμως δεν μπόρεσε να βγάλει άμυνα, ο Μάρεϊ έμεινε όρθιος και το σετ πήγε στο τάι μπρέικ.

Εκεί ο Τσιτσιπάς σημείωσε το μίνι μπρέικ στο 3-3 με ένα εξαιρετικό forehand στην ευθεία και «έγραψε» το 0-1 στο πρώτο του σετ πόιντ, όταν ο Μάρεϊ έχασε το ράλι στέλνοντας την μπάλα στο φιλέ.

Ο Τσιτσιπάς ήταν το ίδιο επιθετικός και στο δεύτερο σετ και έδειχνε ικανός να στριμώξει τον Μάρεϊ στα σχοινιά και να πάρει μεγάλο προβάδισμα νίκης. Δεν μπορούσε, όμως, να απειλήσει το σερβίς του 36χρονου αντιπάλου του (το... μόνιμο πρόβλημά του στο χορτάρι) και αναπόφευκτα ήρθε ένα ακόμα τάι μπρέικ.

Με ένα forehand του Στεφ στο φιλέ ο Μάρεϊ πέρασε μπροστά με 2-1, ενώ με την καλή επιστροφή του λίγο μετά έκανε το 5-2 και ουσιαστικά καθάρισε το σετ.

Ένα κακό service game στο ξεκίνημα του τρίτου σετ (μετά από toilet break) έδωσε μπρέικ στον Μάρεϊ, που αφού πρώτα έσβησε δύο μπρέικ πόιντ στο 2-1, κράτησε σχετικά εύκολα το σερβίς του μέχρι το τέλος του σετ και είναι μπροστά με 6-7(3), 7-6(2), 6-4 μετά από 2 ώρες και 52 λεπτά.

Ανησύχησε, πάντως, προς στιγμήν το κοινό, όταν έπεσε κάτω και φάνηκε να τραυματίζεται στον μηρό, λίγο πριν καθαρίσει το σετ.

Ο αγώνας θα αρχίσει ξανά το απόγευμα της Παρασκευής (7/7) μετά την αναμέτρηση του Κάρλος Αλκαράθ με τον Αλεξάντρ Μιουλέρ, που ανοίγει στις 15.30 το πρόγραμμα στο κεντρικό court.

