Τσιτσιπάς: «Πάλεψα πολύ σκληρά, θαυμάζω τον Μάρεϊ» (vids)

Αναλυτικά όσα είπε ο Στέφανος Τσιτσιπάς:

«Νιώθω πολύ πιεσμένος, ήμουν σχεδόν 4 ώρες εδώ, νόμιζα ότι θα κάναμε ένα νέο Ίσνερ-Μαού. Είμαι πολύ ευχαριστημένος που το παιχνίδι τελικά ήρθε στην πλευρά μου. Ήταν ένα από τα πολύ καλά παιχνίδια που έχω παίξει με τον Τιμ και αρκετά δύσκολο. Παλέψαμε πολύ σκληρά, ελπίζω το κοινό να το απόλαυσε αυτό. Εύχομαι τα καλύτερα στον Τιμ.»

Για τον Άντι Μάρεϊ:

«Δεν περiμένω κανέναν να με υποστηρίξει. Δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα παίξω σε τέτοιο ματς. Θυμάμαι το 2013 όταν είχα δει τον πρώτο του τίτλο στο Wimbledon. Γενικά τον έχω δει σε πολλές περιπτώσεις. Είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο για το άθλημα μας, έχω τεράστιο σεβασμό για αυτόν. Είναι πολυ σκληρός αθλητής, είναι σαν να ζει συνέχεια σε αυτά τα court. Θα ήθελα πολύ να πa;iξουμε στο κεντρικό court.»

Για την Πάουλα Μπαντόσα:

«Μόλις έμαθα πως η Μπαντόσα νίκησε με 2-0. Δεν το ήξερα, συγχαρητήρια. ήταν περισσότερο πιεστικό το γεγονός πως με έβλεπε. Είναι πολύ μεγάλη ευχαρίστηση να παίζω με ανθρώπους που έχω στη ζωή μου. Είναι ένα όνειρο που γινεται πραγματικότητα. Σκεφτόμουν να παίξω σε αυτά τα γήπεδα.»

