Ατσάλινος Τσιτσιπάς και τώρα... Μάρεϊ! (vid)

Αλύγιστος ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, «υπέταξε» τον εμπνευσμένο Αυστριακό με 3-6, 7-6(1), 6-2, 6-7(5), 10-8 σε 3 ώρες και 56 λεπτά (σε διάστημα δύο ημερών) και έχει τώρα μεγάλο ραντεβού στον δεύτερο γύρο με το αγαπημένο παιδί των Βρετανών, τον Άντι Μάρεϊ (6/7, περίπου στις 20.00)

Μπορεί να χρειάστηκε πέντε σετ για να φτάσει στη μεγάλη νίκη, όμως ο Στεφ ήταν πραγματικά... άλλος άνθρωπος σε σχέση με τη χθεσινή του εμφάνιση. Αυτή τη φορά μπήκε πολύ δυνατά στο court, έπαιξε πολύ επιθετικά, σέρβιρε εξαιρετικά και επιτέλους έδειξε το all around παιχνίδι που διαθέτει, ανεβαίνοντας συνολικά 64 φορές στο φιλέ (46/64).

Και όλα αυτά κόντρα σε έναν παίκτη δεν είναι και πολύ... φίλος με το χορτάρι, όμως πραγματοποίησε μια από τις καλύτερες εμφανίσεις των τελευταίων μηνών!

Όπως είπαμε, λοιπόν, θα παίξει για πρώτη φορά στο κεντρικό court του Wimbledon, όμως θα πρέπει να είναι έτοιμος και πνευματικά, καθώς δεν θα είναι εύκολο να διαχειριστεί το «θερμό» βρετανικό κοινό!

Ο Στεφ προσπάθησε να πιέσει όταν έγινε η επανέναρξη του αγώνα (στο 3-6, 4-3) και είχε ένα σετ πόιντ στο 4-5, ωστόσο ο Τιμ έμεινε όρθιος με το σερβίς του και οι διαφορές λύθηκαν τελικά στο τάι μπρέικ, όπου ο Τσιτσιπάς έδωσε... ρεσιτάλ. Χάνοντας μόνο έναν πόντο έφερε το ματς στα ίσα και μπήκε με άλλο αέρα στο τρίτο σετ, όπου κατάφερε να σημειώσει τα πρώτα μπρέικ του!

Μετά από πέντε χαμένες ευκαιρίες στο τρίτο γκέιμ (1-2), ο Στεφ έβαλε το πόδι στο γκάζι και δεν άφησε τον αντίπαλό του να πάρει άλλο γκέιμ μέχρι το τέλος, φτάνοντας θριαμβευτικά στο 2-1.

Το μομέντουμ πλέον ήταν στην πλευρά του, αλλά μετά από μια ευκαιρία στο πρώτο γκέιμ, δεν μπόρεσε να απειλήσει ξανά το σερβίς του Τιμ. Παρόλα αυτά, το επίπεδό του παρέμενε υψηλό και έδινε την αίσθηση ότι θα καθάριζε το ματς.

Το σετ, ωστόσο, κρίθηκε στο τάι μπρέικ και εκεί ο Τιμ... πήρε το αίμα του πίσω και με εξαιρετική εμφάνιση κατάφερε να στείλει τον αγώνα σε πέμπτο σετ.

Και αυτό ήταν το ίδιο δραματικό με τους δύο παίκτες να κρατούν το σερβίς τους (ο Τσιτσιπάς έσωσε με εκπληκτικό βολέ ένα μπρέικ πόιντ στο έβδομο γκέιμ) και την Πάουλα Μπαδόσα να φτάνει στον αγώνα στο 4-4 με... βρεγμένα μαλλιά, αφού μόλις είχε ολοκληρώσει τη δική της προσπάθεια στον πρώτο γύρο (2-0 την Άλισον Ρισκ).

Στο 6-5, πάντως, ο Τσιτσιπάς έχασε την πρώτη του ευκαιρία να κλείσει το ματς, αλλά ο Τιμ... άντεξε σε δεύτερο σερβίς, μετά από ένα υπέροχο forehand. Οι διαφορές, αναγκαστικά, λύθηκαν στο τάι μπρέικ των δέκα πόντων, όπου ο Στεφ έχασε το αρχικό του προβάδισμα με 4-2, όμως σημείωσε νέο μίνι μπρέικ όταν ο Τιμ έκανε λάθος σε φαινομενικά εύκολο forehand στο φιλέ και πέρασε μπροστά με 8-7.

Βρέθηκε με δύο ματς πόιντ στο 9-7 χάρη στο σερβίς του και έχασε το πρώτο με την καλή επιστροφή του Τιμ, όμως σφράγισε την πρόκριση με ένα εκπληκτικό πέρασμα και... έστειλε την Μπαδόσα στην αγκαλιά του πατέρα του!

