Ακτιβιστές μπήκαν σε court και πέταξαν... κομφετί (vid+pics)

Τα μέτρα ασφαλείας είναι αυξημένα στο All England Club λόγω άλλων περιστατικών με ακτιβιστές της ομάδας “Just Stop Oil” σε αθλητικά events, όμως μάλλον δεν είναι και πολύ επιτυχημένο το αποτέλεσμα!

Έτσι, δύο από αυτούς μπήκαν στο Court 18 κατά τη διάρκεια του αγώνα του Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ με τον Ιάπωνα Σο Σιμαμπουκούρο και προτού συλληφθούν από την ασφάλεια του γηπέδου, πρόλαβαν να πετάξουν στο γήπεδο πορτοκαλί κομφετί.

Ο αγώνας, φυσικά, διεκόπη προσωρινά και ανακοινώθηκε στη συνέχεια από τους διοργανωτές η απομάκρυνση των δύο ανδρών από τις εγκαταστάσεις.

We're in for the funniest Wimbledon ever pic.twitter.com/osZBeVTOdw

Protestors jump onto court 18 at #WIMBLEDON half way through Dimitrov & Shimabukuro.

Crowds cheering as they’re both removed. pic.twitter.com/GNWroRO1SY