Νίκησε και περιμένει Τιμ ή Τσιτσιπά ο Μάρεϊ (vid)

Ο δύο φορές νικητής της διοργάνωσης υπέταξε εύκολα με 6-3, 6-0, 6-1 τον συμπατριώτη του Ράιν Πένιστον και διατήρησε το τέλειο ρεκόρ του σε πρεμιέρες του στη διοργάνωση (15-0). Είναι, μάλιστα, τα λιγότερα γκέιμ που χάνει σε πρώτο γύρο Grand Slam από το Wimbledon 2014!

Ο άλλοτε Νο1 τενίστας στον κόσμο θα παίξει στη συνέχεια με τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Ντόμινικ Τιμ και τον Στέφανο Τσιτσιπά, που δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τον αγώνα τους σήμερα, άρα εκείνος θα έχει μια μέρα ξεκούρασης σε αντίθεση με τον αντίπαλό του.

Τον αγώνα παρακολούθησε και ο Ρότζερ Φέντερερ, κάτι που ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον Άντι, όπως φάνηκε από τις on court δηλώσεις του: «Ήταν εκπληκτικό που είχα τον Ρότζερ να με στηρίζει σε αυτό το event. Την τελευταία φορά που ήμουν στο court και εκείνος έβλεπε ήταν όταν κάθισε στο box του Σταν Βαβρίνκα στους Ολυμπιακούς Αγώνες και στήριζε εκείνον. Οπότε ήταν καλό που είδα σήμερα μερικά χειροκροτήματα μετά από κάποια καλά χτυπήματα».

Ο Ρότζερ κάθισε στο Royal Box δίπλα στην Κέιτ Μίντλετον και χαρακτηρίστηκε ως tennis royalty από τον Μάρεϊ!

