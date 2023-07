Έχασε σετ... υπό το βλέμμα του Φέντερερ η Ριμπάκινα (vid)

Όπως και στα δύο προηγούμενα ματς της στη διοργάνωση, η 24χρονη Καζάκα έχασε το πρώτο σετ, αλλά ανέβασε ταχύτητα στα δύο επόμενα και λύγισε με 4-6, 6-1, 6-2 τη Σέλμπι Ρότζερς. Πήρε, λοιπόν, το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο και εκεί θα περιμένει τη νικήτρια του ματς Χιμπίνο-Κορνέ.

Ως περσινή νικήτρια, η Ριμπάκινα άνοιξε το πρόγραμμα στο Centre Court, όπου τιμήθηκε νωρίτερα ο Ρότζερ Φέντερερ. Ο Ελβετός θρύλος παρακολούθησε τον αγώνα και χειροκρότησε αργότερα τη νικήτρια, που παραδέχτηκε ότι είχε το άγχος της πρεμιέρας.

«Ήταν δύσκολο για μένα σήμερα», παραδέχτηκε η Νο.3 τενίστρια στον κόσμο, στην on court συνέντευξή της. «Ήμουν πολύ νευρική, δεν μπορούσα να το κρύψω».

