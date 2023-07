Το Centre Court «υποκλίθηκε» στον Φέντερερ (vids)

Οι διοργανωτές του βρετανικού σλαμ ετοίμασαν ένα βίντεο με μεγάλες στιγμές του Φεντ στο Λονδίνο και δηλώσεις συναθλητών του, ενώ ακολούθησε η είσοδος του Ελβετού σούπερ σταρ στο Royal Box.

Όλο το γήπεδο σηκώθηκε και καταχειροκρότησε τον οκτώ φορές νικητή της διοργάνωσης, που συγκινημένος πήρε στη συνέχεια θέση ανάμεσα στη σύζυγό του Μίρκα και την πριγκίπισσα της Ουαλίας.

Το πρόγραμμα στο Centre Court ανοίγει ο αγώνας της περσινής νικήτριας Έλενα Ριμπάκινα με τη Σέλμπι Ρότζερς.

Back on Centre Court 💚 Celebrating 8-time champion @rogerfederer at Wimbledon today 📹 @Wimbledon pic.twitter.com/KITM3MBrPW

Roger Federer received a standing ovation as he made his entrance at #Wimbledon 👏 pic.twitter.com/QNghkdTqZN