Ο Τζόκοβιτς στέγνωσε με πετσέτα το court! (vid)

Το γήπεδο σκεπάστηκε όταν η βροχή έγινε έντονη και ενώ ο Νόβακ Τζόκοβιτς είχε πάρει το πρώτο σετ κόντρα στον Πέδρο Κατσίν με 6-3, όμως το γρασίδι είχε ήδη γίνει επικίνδυνο.

Αποτέλεσμα ήταν να μη συνεχιστεί άμεσα το ματς (όπως έγινε στο Court 1) και να αναλάβει δράση ακόμα και ο Νόλε με... πετσέτες, προσπαθώντας να στεγνώσει το γήπεδο.

Κάλεσε, μάλιστα, και την εξέδρα να βοηθήσει!

Novak Djokovic trying to dry the grass on Centre Court himself



He gets a round of applause from the crowd. 😂



pic.twitter.com/wYZSkvEnZp