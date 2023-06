Τσιτσιπάς για προπόνηση με Μπαδόσα: «Νιώθω ότι βελτιώνομαι» (vid)

«Ήταν τόσο διασκεδαστικό, είπα στην Πάουλα ότι το να χτυπάω μαζί της και να νιώθω πώς έρχονται οι μπαλιές της είναι κάτι πολύ ξεχωριστό», είπε ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, λίγο μετά την προπόνησή τους στο Στόουκ Παρκ εν όψει της συμμετοχής του στο "Boodles". «Παίξαμε και οι δύο στο 100%, ένιωσα ότι είχα έναν δυνατό αντίπαλο στην άλλη άκρη του φιλέ. Είμαι χαρούμενος που βρίσκεται σε αυτό το επίπεδο, που μου δίνει τη δυνατότητα να προπονούμαι δυνατά και ταυτόχρονα να νιώθω ότι βελτιώνομαι».

Looks like #tsitsidosa practice sessions are a recipe for success for @steftsitsipas and @paulabadosa 😁 Stef followed up with the win here at #theboodles @StokePark @Boodles pic.twitter.com/4i4NtPVJ56