Ναδάλ και Τσιτσιπάς στο ματς του Λόπεθ (vids)

Οι δύο τενίστες παρακολούθησαν τον αγώνα του 41χρονου Ισπανού με τον Μαρκ Παρσέλ στη Μαγιόρκα, έχοντας στο μυαλό ότι αυτό μπορεί να ήταν το «κύκνειο» άσμα του.

Ο Φέλι, ωστόσο, πήρε τη νίκη με 6-4, 7-5 και συνεχίζει την πορεία του στο Mallorca Championships, που είναι το τελευταίο τουρνουά της επαγγελματικής του καριέρας!

Θα παίξει στον δεύτερο γύρο με τον Τζόρνταν Τόμπσον και αν πάρει την πρόκριση, μπορεί να βρει στον δρόμο του τον Στέφανο, που θα αναμετρηθεί αύριο (28/6) με τον Γιάνικ Χάνφμαν στην πρεμιέρα του στη διοργάνωση.

