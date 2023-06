Πρώτο 500άρι για Μπούμπλικ (vids)

O 26χρονος από το Καζακστάν (Νο.48) λύγισε τον Αντρέι Ρούμπλεφ (Νο.7) με 6-3, 3-6, 6-3 σε 94 λεπτά και σήκωσε το δεύτερο και μεγαλύτερο τρόπαιο στην καριέρα του.

Kαι δούλεψε πολύ σκληρά γι' αυτό, καθώς στην πορεία του προς τον τίτλο, εκτός του Ρούμπλεφ, νίκησε και τους Μπόρνα Τσόριτς, Γιαν Λέναρντ Στρουφ, Γιάνικ Σίνερ, Σάσα Ζβέρεφ!

Με την παρουσία του στη γερμανική πόλη, μάλιστα, θα κερδίσει 22 θέσεις στο ranking και θα σκαρφαλώσει στο Νο.26 του κόσμου, που είναι και career high.

«Σημαίνει τα πάντα για μένα o τίτλος» σχολίασε μετά την ολοκλήρωση του αγώνα ο θριαμβευτής. «Ταλαιπωρήθηκα τον τελευταίο 1.5 χρόνο και δεν το παίρνω ως κάτι δεδομένο, ήταν αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς».

Αν παραμείνει συγκροτημένος, σίγουρα είναι από τους παίκτες που μπορούν να κάνουν... ζημιές στο Wimbledon.

