King of Queen's και Νο.1 ο Αλκαράθ! (vids)

Ο 20χρονος από τη Μούρθια λύγισε τον 24χρονο Αυστραλό (Νο.18) με 6-4, 6-4 σε 1 ώρα και 39 λεπτά και έφτασε ήδη στον 11ο τίτλο της καριέρας του. Αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν μόλις το τρίτο του τουρνουά στο γρασίδι!

Υποτίθεται ότι το παιχνίδι του δεν ταιριάζει απόλυτα με τη συγκεκριμένη επιφάνεια, αλλά ο Καρλίτος... έκανε τη μελέτη του (ο ίδιος είπε ότι παρακολούθησε αγώνες των Ρότζερ Φέντερερ και Άντι Μάρεϊ), βελτίωσε την κίνησή του και πάει με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία στο Wimbledon.

Και με το καλύτερο δυνατό ranking, βέβαια, αφού εκτόπισε τον Νόβακ Τζόκοβιτς και θα είναι στο Νο.1 του ταμπλό στο βρετανικό Grand Slam, που ξεκινάει σε μια εβδομάδα. «Δεν αλλάζουν οι πιθανότητές μου στο Wimbledon γιατί έρχεται και ο Νόβακ», παραδέχτηκε μετά το τέλος του αγώνα ο ίδιος, όμως δεν αρνήθηκε ότι ανέβηκε η αυτοπεποίθησή του...

Πλέον έχει κερδίσει τρόπαια σε όλες τις επιφάνειες, ενώ ο μέχρι τώρα απολογισμός για τη φετινή σεζόν λέει πέντε τίτλους (Μπουένος Άιρες, Indian Wells, Βαρκελώνη, Μαδρίτη, Queen's) με ρεκόρ 40-4!

Θυμίζουμε ότι είναι μόλις 20 ετών!

"Novak is coming to Wimbledon so..." 🤝@carlosalcaraz on being the number 1 seed at Wimbledon. pic.twitter.com/IlqYdQOBu8