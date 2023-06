Πρώτος τελικός στο χορτάρι για τον Αλκαράθ και το νο1 πλησιάζει!

Πιο συγκεκριμένα, στον ημιτελικό του Queen's ο Ισπανός έκαμψε με σχετική άνεση την αντίσταση του Σεμπάστιαν Κόρντα μετά από 81 λεπτά, παίρνοντας την straight sets νίκη με 6-3, 6-4.

Αυτή του η νίκη έφερε τον Αλκαράθ για πρώτη φορά στην (σύντομη, είναι η αλήθεια) καριέρα του στον τελικό ενός χορτάρινου τουρνουά, ενώ, το ακόμα σημαντικότερο, είναι πως πλησίασε εκ νέου την κορυφή της ATP- κάτι που θα συμβεί αν κατακτήσει το τρόπαιο αύριο.

