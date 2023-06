Στα ημιτελικά του Βερολίνου η φανταστική Σάκκαρη! (vids)

Εντυπωσιακή η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, λύγισε την 24χρονη Τσέχα (Νο.53) με 7-6(7), 6-1 σε 87 λεπτά και καλείται να... ολοκληρώσει τη δουλειά αργότερα, καθώς θα παίξει στην τετράδα με την καλή της φίλη Ντόνα Βέκιτς (Νο.23), που απέκλεισε με 6-2, 7-6(0) την Ελίνα Αβανεσιάν. Θυμίζουμε ότι η προημιτελική φάση της διοργάνωσης αναβλήθηκε χθες λόγω της βροχής στη γερμανική πόλη.

Ήταν μια πολύ μεγάλη εμφάνιση από την 27χρονη τενίστρια, που έδειξε χαρακτήρα στις πολύ δύσκολες στιγμές στο πρώτο σετ και κατάφερε να κλείσει εμφατικά τον αγώνα στο δεύτερο, απέναντί σε μια άκρως επικίνδυνη αντίπαλο. Σέρβιρε εξαιρετικά, έπαιξε πολύ επιθετικά και δεν χάρισε τίποτα στη Βοντρούσοβα, που είχε τέσσερα σετ πόιντ στο πρώτο σετ.

Σίγουρα τα μηνύματα είναι πολύ ενθαρρυντικά εν όψει Wimbledon (3/7) και φαίνεται ότι ήδη δικαιώνεται για την απόφαση να βάλει τον Μαρκ Φιλιππούση στην ομάδα της. Με τον Ελληνοαυστραλό στο πλευρό του, άλλωστε, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ήταν πέρυσι πολύ βελτιωμένος στο χορτάρι.

Η Μαρία ξεκίνησε εντυπωσιακά τον αγώνα και πήρε προβάδισμα με 2-0, όμως η Βοντρούσοβα βρήκε τον ρυθμό της και ξαναμπήκε στη διεκδίκηση του σετ με τρία γκέιμ στη σειρά. Από εκεί και πέρα οι δύο τενίστριες σέρβιραν αποτελεσματικά και οι διαφορές τους λύθηκαν αναγκαστικά στο τάι μπρέικ.

Εκεί η Τσέχα επέστρεψε από το 2-0 και βρέθηκε με τρία σετ πόιντ στο 3-6, ωστόσο φάνηκε να παίζει πιο παθητικά στη συνέχεια, σε αντίθεση με τη Σάκκαρη, που έβαλε το πόδι στο γκάζι και ισοφάρισε σε 6-6.

Η Νο.8 τενίστρια στον κόσμο έσωσε άλλο ένα σετ ποιντ με το σερβίς της στο 6-7 και κατάφερε να εκμεταλλευτεί το πρώτο δικό της συνέχεια, γράφοντας το 1-0 σε 58 λεπτά. Ήταν μια πολύ μεγάλη μάχη που καθήλωσε τους θεατές!

Η Βοντρούσοβα προσπάθησε να αντεπιτεθεί στο δεύτερο σετ, αλλά μετά τα δύο χαμένα μπρέικ πόιντ της Μαρίας στο 1-0, είχε και εκείνη ένα χαμένο αμέσως μετά. Η Σάκκαρη έμεινε όρθια ξανά με το σερβίς της και από εκεί και πέρα... έκανε ό,τι ήθελε στον αγώνα. Πέρασε μπροστά με 3-1 και μετά το νέο μπρέικ στο έκτο γκέιμ (5-1), πήρε τις μπάλες και έκλεισε το ματς χωρίς να χάσει πόντο.

Kόντρα στη Βέκιτς έχει τρεις νίκες σε οκτώ αγώνες, έχοντας επικρατήσει στα δύο σετ στην τελευταία τους συνάντηση τον Φεβρουάριο στο Λινζ. Έχουν παίξει μια φορά στο χορτάρι, στο Νότιγχαμ το 2017, και η Κροάτισσα είχε πάρει τη νίκη στα δύο σετ.

Η Μαρία έπαιξε και πέρυσι στα ημιτελικά της διοργάνωσης, αλλά είχε ηττηθεί από την Μπελίντα Μπέντσιτς. Στον άλλο ημιτελικό έχει περάσει με walkover (αποσύρθηκε η Βερόνικα Κουντερμετόβα) η Εκατερίνα Αλεξαντρόβα, που θα παίξει με Καρολίν Γκαρσιά ή Πέτρα Κβίτοβα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Σάκκαρη δεν έχει χάσει φέτος σε ημιτελικό (5-0), αλλά παράλληλα δεν έχει καταφέρει να φτάσει σε τελικό. Συνολικά μετράει πέντε σερί χαμένους ημιτελικούς.

Το ματς με τη Βέκιτς θα γίνει μετά την αναμέτρηση Γκαρσιά-Κβίτοβα, εφόσον έχει περάσει αρκετή ώρα για ξεκούραση.

