Προπονήθηκαν μαζί στο Wimbledon Τσιτσιπάς και Μπαδόσα (pics)

Ο Στεφ εκμεταλλεύτηκε τον πρόωρο αποκλεισμό από το Χάλε και ταξίδεψε στη βρετανική πρωτεύουσα για προπονήσεις στο χορτάρι, λίγο πριν πάει στη Μαγιόρκα για το τελευταίο του τουρνουά πριν το Wimbledon (3/7).

Σήμερα, όμως, πήγε στο Λονδίνο και το κορίτσι του, που κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει το βρετανικό σλαμ. Και οι δυο τους προπονήθηκαν παρέα στα προπονητικά courts του All England Club.

Τη σχετική ανάρτηση του Wimbledon, μάλιστα, μοιράστηκε η Μπαδόσα σχολιάζοντας: «Το να κάνεις αυτό που αγαπάς με αυτόν που αγαπάς είναι ανεκτίμητο».

Getting to do what you love with who you love is priceless @steftsitsipas 💚🤝 #team https://t.co/vXsJKz1GrI