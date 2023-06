Το Χάλε τίμησε τον Φέντερερ (vids+pics)

Ο Ρότζερ Φέντερερ επέστρεψε στο «σπίτι» του και γνώρισε την αποθέωση!

Ο δέκα φορές νικητής του Χάλε τιμήθηκε από τους διοργανωτές και ο κόσμος γέμισε την Owl Arena για να ξαναδεί από κοντά τον «βασιλιά» στην Roger Federer Day.

Θυμίζουμε ότι ο Ελβετός θρύλος θα βρεθεί και στο Wimbledon και αυτές είναι οι πρώτες εμφανίσεις του σε τουρνουά μετά την πολύ συγκινητική απόσυρσή του πέρυσι στο Laver Cup.

Λόγω αυτής της συναισθηματικής φόρτισης, μάλιστα, επέλεξε για μείνει «εκτός» για μερικούς μήνες...

A familiar face in the house 😍@rogerfederer HAS ENTERED THE BUILDING 😎#TWO23 pic.twitter.com/o0xFdO3FSZ — Tennis TV (@TennisTV) June 21, 2023