Ρεβάνς και φάση «16» στο Βερολίνο για τη Σάκκαρη! (vid)

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε με 6-4, 6-2 της 33χρονης Γαλλίδας (Νο.60) σε 1 ώρα και 46 λεπτά και πήρε τη ρεβάνς για την ήττα της την περασμένη εβδομάδα στο Νότιγχαμ. Στη φάση των «16» θα αναμετρηθεί με τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στην Αλιακσάντρα Σάσνοβιτς και τη Βικτόρια Αζαρένκα.

Η Μαρία ήταν εμφανώς ανώτερη από την αντίπαλό της σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του ματς και παρότι έκανε τα εύκολα-δύσκολα στο πρώτο σετ, τα δείγματα ήταν γενικώς θετικά εν όψει της δύσκολης συνέχειας στο χορτάρι.

Είχε, πάντως, 35 αβίαστα λάθη, όμως σημειώστε ότι ανέβηκε 27 φορές στο φιλέ και κέρδισε τους 15 πόντους.

Είναι μια επιφάνεια για την οποία δεν... τρελαίνεται η 27χρονη τενίστρια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει φέρει άσχημα αποτελέσματα ή ότι δεν μπορεί να πάει με φιλοδοξίες στο Wimbledon... Γι' αυτό, άλλωστε, έβαλε στην ομάδα της και τον Μαρκ Φιλιππούση!

Η Νο.8 τενίστρια στον κόσμο μπήκε πολύ δυνατά στον αγώνα και όταν προηγήθηκε με 4-1, είδε την Κορνέ να παίρνει τάιμ άουτ λόγω αδιαθεσίας. Έκανε το 5-1 αμέσως μετά, όμως φάνηκε να αποσυντονίζεται στη συνέχεια με αποτέλεσμα η Γαλλίδα να πάρει τρία γκέιμ στη σειρά και να «ζωντανέψει» από το... πουθενά!

Η Μαρία πήρε τις μπάλες στο 5-4 για να σερβίρει (ξανά) για το σετ και βρέθηκε αντιμέτωπη με τέσσερα μπρέικ πόιντ της Κορνέ, όμως έμεινε όρθια και «έγραψε» το 1-0 με το δεύτερο σετ πόιντ της.

Μπήκε αμέσως στη θέση του οδηγού και στο δεύτερο σετ και διεύρυνε το προβάδισμα, παρά την πίεση της Κορνέ στο επόμενο γκέιμ. Σημείωσε και δεύτερο μπρέικ στο πέμπτο γκέιμ (4-1) και δεν πτοήθηκε όταν μείωσε αμέσως μετά η Κορνέ, καθώς «έσπασε» για άλλη μια φορά την αντίπαλό της (5-2) και είχε την ευκαιρία να σερβίρει για την πρόκριση.

Η Κορνέ είχε άλλο ένα χαμένο μπρέικ πόιντ στη συνέχεια (συνολικά είχε 2/15!), αλλά η Μαρία εκμεταλλεύτηκε το δεύτερο ματς πόιντ της και συνεχίζει την πορεία της στο Βερολίνο. Ο αγώνας της για τη φάση των «16» θα γίνει αύριο (22/6).

Turning things around in Berlin 🔁@mariasakkari takes the win this time against Cornet, 6-4, 6-2.#bett1open pic.twitter.com/Oi0N7MpYgu