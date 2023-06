Η αειθαλής Βίνους και η... Νο.1 Τζόρτζι (vid)

Μετά από μεγάλη μάχη 3 ωρών και 17 λεπτών, η Αμερικανίδα θρύλος λύγισε με 7-6(5), 4-6, 7-6(6) την Καμίλα Τζόρτζι (Νο.48) στον πρώτο γύρο του Μπέρμιγχαμ, πετυχαίνοντας την πρώτη Top 50 νίκη της από το 2019 και τη δεύτερη νίκη της στο 2023.

Η κάτοχος επτά major τίτλων δεν έχει τακτική παρουσία στο tour, αλλά δεν έχει ακόμα αποφασίσει να αποσυρθεί από την ενεργό δράση. Τον Οκτώβριο, μάλιστα, θα συμπληρώσει 29 χρόνια στο επαγγελματικό τένις!

Η μεγάλη αδερφή της Σερένα ήταν πανευτυχής μετά τη λήξη του αγώνα και σχολιάστηκε ιδιαίτερα η ατάκα της για την Ιταλίδα αντίπαλό της: «Έπαιξα πολύ καλά σήμερα, αλλά έπαιξε και εκείνη απίστευτα, εκπλήσσομαι που δεν είναι Νο.1 στον κόσμο»!

Η Βίνους θα παίξει στον δεύτερο γύρο με Γέλενα Οσταπένκο ή Λίντα Νόσκοβα.

It's nice to see YOU back, Vee 🥹💜@Venuseswilliams | #RothesayClassic pic.twitter.com/fOV8gHMMr8