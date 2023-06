Δεύτερος σερί τίτλος για Μάρεϊ (vid)

Ο άλλοτε Νο.1 τενίστας στον κόσμο (Νο.44 πλέον) λύγισε με 6-4, 6-4 τον Γάλλο Αρτούρ Καζό (Νο.181) στον τελικό της διοργάνωσης και κέρδισε τον δεύτερο σερί τίτλο του σε τουρνουά Challenger. Θυμίζουμε ότι πριν λίγες μέρες έφυγε με το τρόπαιο και από το Σούρμπιτον.

Εξαιρετικός όπως πάντα στο γρασίδι ο 36χρονος Βρετανός, δεν έχασε ούτε σετ στο Νότιγχαμ και πάει με καλή ψυχολογία στο Queen's, όπου έχει... κρυφές ελπίδες για κατάκτηση του πέμπτου τίτλου του.

Το βασικό, πάντως, για εκείνον είναι να ανεβεί όσο το δυνατόν περισσότερο στην παγκόσμια κατάταξη, ώστε να είναι seeded στο Wimbledon και να έχει καλύτερη κλήρωση στους πρώτους γύρους. Με την πορεία του στο Νότιγχαμ, μάλιστα, έκανε ένα μεγάλο βήμα, καθώς θα σκαρφαλώσει αύριο (19/6) στο Νο.38.

Έτσι, λογικά, με μία ή δύο νίκες στο Queen's (παίζει στον πρώτο γύρο με τον Άλεξ Ντε Μινόρ), θα έχει πετύχει τον στόχο του εν όψει του αγαπημένου του Grand Slam.

The winning moment 💪@andy_murray gets past Cazaux 6-4, 6-4 to claim the Rothesay Open title#ATPChallenger | @the_LTA pic.twitter.com/daW7RD04PP