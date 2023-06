Ανακοίνωσε Τσιτσιπά το European Open (vid)

Τότε, μάλιστα, ως Νο.122 του κόσμου, μπήκε στο κυρίως ταμπλό μέσω προκριματικών και έφτασε ως τα ημιτελικά, αφού πρώτα πέτυχε την πρώτη Top 10 νίκη του σε βάρος του Νταβίντ Γκοφέν στην οκτάδα. Ήταν, δηλαδή, η πρώτη μεγάλη πορεία του στο tour!

«Είμαι ενθουσιασμένος και πολύ χαρούμενος που ανακοινώνω πως θα παίξω στο European Open αυτό τον Οκτώβριο», είπε ο ίδιος σε βίντεο των διοργανωτών. «Η τελευταία φορά που έπαιξα ήταν το 2017, όταν ήμουν 19 ετών, αρκετό καιρό πριν. Ανυπομονώ να επιστρέψω και να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό μπροστά από το κοινό της Αμβέρσας».

Το τουρνουά θα διεξαχθεί 16-22 Οκτωβρίου και με αυτό θα ξεκινήσει ο Στεφ την indoor season. Θα ακολουθήσει το 500άρι της Βιέννης (23/10), το Masters του Μπερσί (30/10) και το ATP Finals στο Τορίνο (12/11).

