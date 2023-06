Έχασε στην πρεμιέρα του στο χορτάρι ο Μεντβέντεφ (vid)

Ο 34χρονος Γάλλος, Νο.52 στον κόσμο και πρωταθλητής του 2019, υπέταξε τον Νο.3 τενίστα στον κόσμο με 4-6, 6-4, 6-2 σε σχεδόν 2 ώρες και πήρε το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο του Libema Open (ATP 250), όπου θα περιμένει τον νικητή του αγώνα Τόμπσον-Ράονιτς.

Ήταν η δεύτερη διαδοχική ήττα του 27χρονου Ρώσου σε πρεμιέρα, καθώς ούτε στο Παρίσι κατάφερε να πετύχει νίκη. Θυμίζουμε ότι εκεί, λίγες μέρες μετά την κατάκτηση του τίτλου στη Ρώμη, έχασε στον πρώτο γύρο από τον Βραζιλιάνο Τιάγκο Βιλντ.

Πέρυσι είχε φτάσει ως τον τελικό της ολλανδικής διοργάνωσης, αλλά είχε ηττηθεί από τον Τιμ βαν Ράιτχοβεν.

Αξίζει να σημειωθεί ήταν η μεγαλύτερη νίκη στην καριέρα του Μαναρινό, που πάντα παίζει εξαιρετικά στο χορτάρι!

BIGGEST WIN BY RANKING 👏@AdrianMannarino (the only former champ left) defeats Medvedev 4-6 6-4 6-2 🥶@LibemaOpen #LibemaOpen pic.twitter.com/nZZJoN2Rk7