«Πολλά συγχαρητήρια γι' αυτό το εκπληκτικό επίτευγμα», έγραψε στο twitter ο Ράφα, που έμεινε δεύτερος στη λίστα με 22 Grand Slams. «Το 23 είναι ένας αριθμός που πριν μερικά χρόνια ήταν απίθανο να σκεφτείς κι εσύ τα κατάφερες! Απόλαυσέ το με την οικογένεια και την ομάδα σου».

