Η Ίγκα στο Παρίσι (pics)

H 22χρονη Πολωνή έβαλε σήμερα το πρωί... τα καλά της και φωτογραφήθηκε παρέα με το Suzanne Lenglen cup, έχοντας ως φόντο τον Πύργο του Άιφελ.

Η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο, θυμίζουμε, λύγισε στον χθεσινό τελικό την Καρολίνα Μούχοβα και κατέκτησε το τρόπαιο για τρίτη φορά. Συνολικά είναι ο τέταρτος major τίτλος της και το βέβαιο είναι ότι δεν πρόκειται να μείνει εκεί!

🎶’Cause we were in Paris. Yes, we were somewhere else 🎶#RolandGarros pic.twitter.com/xCsCsHiMH8