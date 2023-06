Ξανά βασίλισσα στο Παρίσι η αλύγιστη Σβιόντεκ! (vids)

Η 22χρονη Πολωνή άντεξε στην τρομερή πίεση της αντιπάλου της (Νο.43) και επικράτησε με 6-2, 5-7, 6-4 σε 2 ώρες και 46 λεπτά, για να φτάσει στον τέταρτο Grand Slam τίτλο της. Είναι, πάντως, η πρώτη φορά που χάνει σετ σε τελικό!

Ήταν ένα ματς γεμάτο εναλλαγές συναισθημάτων, καθώς η Σβιόντεκ φάνηκε να «καθαρίζει» τη νίκη στο δεύτερο σετ, αλλά και να πλησιάζει επικίνδυνα την ήττα στο τρίτο! Η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο, όμως, απλά... δεν χάνει στο Παρίσι, όπου τρέχει ρεκόρ 28-2, έχοντας ηττηθεί μόνο από Σιμόνα Χάλεπ (2019) και Μαρία Σάκκαρη (2021)

Το ιδιαίτερο παιχνίδι της Μούχοβα (με τα slice και τις επιτυχημένες προωθήσεις στο φιλέ) την «βραχυκύκλωσε», την γέμισε με άγχος, αλλά στο τέλος... ήταν Ίγκα και έφτασε σε έναν ακόμα θρίαμβο στο Παρίσι, τον τρίτο στις τελευταίες τέσσερις σεζόν (2020, 2022, 2023). Είδωλό της είναι, άλλωστε, ο Ράφα Ναδάλ, οπότε... αναπόφευκτα αυτό είναι το αγαπημένο της σλαμ...

Εκτός των άλλων, είναι η τρίτη τενίστρια στην ιστορία (μετά της Μόνικα Σέλες και Ναόμι Οσάκα) που κερδίζει τους πρώτους τέσσερις Grand Slam τελικούς της (πήρε πέρυσι και το US Open). Και θυμηθείτε: είναι μόνο 22 ετών!

Απέναντι σε μια παίκτρια που είχε ρεκόρ 5-0 με τενίστριες του Top 3, η Ίγκα πήρε με επιβλητικό τρόπο το πρώτο σετ και όλα έδειχναν ότι θα έφτανε σε μια ακόμα νίκη σε straight sets, όταν προηγήθηκε με 3-0 στο δεύτερο σετ.

Η Μούχοβα, όμως, άρχισε να αλλάζει τακτική, άρχισε να μην κυνηγάει τα... πολλά και μείωσε τα αβίαστα λάθη, με αποτέλεσμα να γυρίσει την εις βάρος της κατάσταση και να βρεθεί με τις μπάλες στα χέρια στο 4-5, μετά από διπλό λάθος της Ίγκα.

Η 26χρονη Τσέχα, ωστόσο, αγχώθηκε στη συνέχεια και έχασε το σερβίς της, αλλά το ίδιο συνέβη και με την Ίγκα. Έγινε, λοιπόν, ένα ακόμα μπρέικ και η Μούχοβα είχε ξανά την ευκαιρία να κλείσει το σετ στο 5-6 και αυτή τη φορά τα κατάφερε.

Συνέχισε, μάλιστα, στους ίδιους ρυθμούς και στο τρίτο σετ και με ένα ακόμα διπλό λάθος της Σβιόντεκ προηγήθηκε με 0-1 και 0-2. Η Πολωνή είχε γρήγορα την απάντηση (2-2), αλλά έχασε μια ακόμα φορά το σερβίς της στο έβδομο γκέιμ (3-4) και πλησίασε πιο πολύ από ποτέ τον... γκρεμό!

Ούσα με την πλάτη στον τοίχο, πίεσε αφόρητα στο επόμενο γκέιμ, έφερε το σετ στα ίσα και πήρε σημαντικό προβάδισμα με 5-4 αμέσως μετά, έχοντας το πλεονέκτημα να σερβίρει πρώτη. Η Μούχοβα, δηλαδή, κλήθηκε να σερβίρει για να μείνει στο ματς και τελικά... λύγισε, χάνοντας την ευκαιρία να κατακτήσει τον πρώτο major τίτλο της.

Θα σημειώσει, ωστόσο, career high με την άνοδό της στο Νο.16 και είναι βέβαιο ότι αν είναι υγιής (γιατί τα σωματικά της προβλήματα την κράτησαν πίσω τα τελευταία χρόνια), θα έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει ξανά μεγάλους τίτλους.

Η Ίγκα ήταν πολύ συγκινημένη όταν έκλεισε τον αγώνα, δείγμα και της πολύ μεγάλης έντασης που είχε η αναμέτρηση στο δεύτερο και στο τρίτο σετ. Umpire του αγώνα (και τα πήγε εξαιρετικά, όπως πάντα) ήταν η Εύα Ασδεράκη.

Θυμίζουμε ότι αύριο (11/6, 16.00) θα γίνει το ματς τίτλου και στους άνδρες, με «μονομάχους» τους Νόβακ Τζόκοβιτς και Κάσπερ Ρουντ.

