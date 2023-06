Τρίτος τελικός στο Παρίσι για Σβιόντεκ (vids)

H κορυφαία τενίστρια στον κόσμο υπέταξε την Μπεατρίζ Χαντάντ Μάια (Νο.14) με 6-2, 7-6(7) σε 2 ώρες και 9 λεπτά και θα διεκδικήσει τον τρίτο τίτλο της στο Παρίσι κόντρα στην Καρολίνα Μούχοβα. Μέχρι στιγμής έχει 2/2 σε τελικούς, έχοντας φύγει με το τρόπαιο από τη γαλλική πρωτεύουσα το 2020 και το 2022.

Και είναι τέτοια η κυριαρχία της στη διοργάνωση, που μετράει 27 νίκες και έχει ηττηθεί μόλις δύο φορές: από τη Σιμόνα Χάλεπ το 2019 και από τη Μαρία Σάκκαρη το 2021!

Η 27χρονη Βραζιλιάνα, πάντως, η οποία θα κάνει τη Δευτέρα την πρώτη είσοδό της στο Top 10 αν χάσει στον τελικό η Καρολίνα Μούχοβα, ήταν η πρώτη παίκτρια που έβαλε δύσκολα στην 22χρονη Πολωνή. Προηγήθηκε και στα δύο σετ με μπρέικ, αλλά τελικά όλα κρίθηκαν στο τάι μπρέικ του δεύτερου, όπου είχε και εκεί τις ευκαιρίες της.

Έκανε δύο αβίαστα λάθη στο 3-5 και στο 5-6 (σετ πόιντ) και παρότι μπόρεσε να σβήσει το πρώτο ματς πόιντ της Ίγκα στο 6-7 με υπέροχο forehand, «λύγισε» στο δεύτερο και αποχαιρέτησε τη διοργάνωση με το κεφάλι ψηλά!

Ο τελικός θα γίνει το Σάββατο (10/6) και η Μούχοβα θα προσπαθήσει να διπλασιάσει τις επιτυχίες της επί της Σβιόντεκ, αφού την είχε νικήσει στη μοναδική τους συνάντηση το μακρινό 2019 στο χώμα της Πράγας. Πολλά, βέβαια, έχουν αλλάξει από τότε!

